24 ديسمبر.. عرض فيلم ”سكر” على منصة شاهد

حمدي عبدالله - القاهرة في الاثنين 18 ديسمبر 2023 11:30 صباحاً - أعلنت منصة شاهد عن عرض فيلم “ سكر ” يوم الأحد المقبل الموافق 24 ديسمبر، بعد أن حقق نجاحًا في دور العرض السينمائية الفترة الماضية، والفيلم شاركت في بطولته الفنانة ماجدة زكي.

نجوم فيلم سكر

بطولة ماجدة زكي ومحمد ثروت بالإضافة إلى عدد من الممثلين والممثلات الشباب وهم: معتزّ هشام، بافلي ريموند، ماريا جمعة، عبدالله خالد، عمر خالد، محمد حربي، ياسمين العبد، هاجر محمد، وديمه أحمد؛ إضافة إلى نجوم مصر والسعودية ريهام الشنواني، خالد يسلم، علي الحميدي، إسلام ابراهيم، ياسر الطبجي، عباس أبو الحسن.. وآخرين، مأخوذ عن رواية صاحبة الظل الطويل للكاتب جين ويبستر، اخراج تامر المهدي.

أحداث فيلم سكر

وتدور أحداث فيلم سكر في إطار كوميدي وفيها استراضات غنائية، وهو مأخوذ عن رواية Daddy Longs Legs المعروفة باسم صاحب الظل الطويل، وتدور أحداث حول مجموعة اطفال وشباب صغار السن يعيشون في دار أيتام وتعاملهم إدارته بطرقة قاسية، ولكنهم يتحدون معًا ويتعاونون حتى يتغلبون على ظروفهم الصعبة ويرسمون أحلامهم أملًا في مستقبل مشرق في انتظارهم، وتتطور الأحداث بطريقة مشوقة.