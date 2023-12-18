ألكساندر سكارسجارد بطلًا لسلسلة تليفزيونية جديدة من إنتاج Apple TV+

حمدي عبدالله - القاهرة في الاثنين 18 ديسمبر 2023 11:30 صباحاً - وقع اختيار منتجي شركة أبل على الممثل الشاب ألكساندر سكارسجارد ليؤدي دور البطولة لعمل تليفزيوني جديد يطرح على عدة مواسم.

ووفق ديد لاين، سيكون سكارسجارد بطلًا لسلسلة تليفزيونية بعنوان Murderbot، وهو مسلسل خيال علمي جديد، مستوحى من روايات تحمل العنوان نفسه، واختارت أبل لإخراج العمل التليفزيوني وكتابته الأخوان كريس وبول ويتز.

وبعد نجاح مشاركته في مسلسل The Morning Show يعود النجم جون هام للمشاركة في بطولة عمل تليفزيوني جديد من إنتاج شبكة Apple TV+.

ووفق موقع "ديد لاين"، المسلسل الجديد الذي يشارك في بطولته جون هام، سيكون بعنوان Your Friends and Neighbors.

المسلسل سيكون من إخراج المخرج Jonathan Tropper وانتاج ستديوهات أبل.

يأتي ذلك بعد أن ابدى النجم جون هام تمنياته بالانضمام لعالم مارفل السينمائي في المستقبل، بعد حوار جديد له، كشف خلاله عن أنه سيكون من دواعي سروره العمل على تجسيد واحدًا من شخصيات مارفل الرئيسية.

ووفق ديد لاين، فإن جون هام ليس أول من يبدي رغبة مشابهة، فقد سبقه لذلك النجمة أوليفيا كولمان، والتي حققت مسعاها بالانضمام لأبطال مسلسل "سيكرت إنفيشن".

في الوقت نفسه تواجه شركة ستديوهات مارفل هجوم كبير من الجمهور، بسبب ضعف فيلم The Marvels، الذي طرح ضمن عالم مارفل السينمائي.