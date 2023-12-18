سامح الصريطي: لم أحزن من تأخر البطولة المطلقة.. ويهمني قيمة الدور وتأثيره

القاهرة - محمد ابراهيم - قال الفنان سامح الصريطي، أنه لم يحزن من تأخر البطولة المطلقة وأنه يتعامل مع قيمة الدور وأهميته وتأثيره ولا تشغله البطولة المطلقة.

سامح الصريطي يتحدث عن بناته

وأضاف سامح، في تصريحاته مع الإعلامي عمرو الليثي قائلًا: "ربنا أكرمني ببنتين ابتهال وآية، ومعروف عني إني أبو البنات، وفي البداية كان نفسي في ولد، ولكن كنت سعيدًا جدًا وتمنيت أن تكون هناك اخت لابنتي ابتهال".

واشارت ابنته ابتهال أن والدها الفنان سامح الصريطي يتحدث معهم وهو ديموقراطي في المنزل ويشاركهم الآراء.

سامح الصريطي يتحدث عن علاقته بأهله

وأضاف الصريطي، وابنته ابتهال خلال حلولهما ضيفين ببرنامج واحد من الناس مع الإعلامي د. عمرو الليثي، أن والده من كبار مشايخ الصوفية وهو من اشد أنصار ثورة ١٩ وكان وطني ومكافح ضد الإنجليز وحكم عليه بالإعدام ووالدته دفعت ١٠٠ جنيهًا حتى يخرج من الحبس.

وأضاف أن والده قريبًا جدًا من قلبه، ووالدته هي رمز الحنان والعطف وأنه كان يقدم منذ الصغر أوربيت للأطفال ويقلد أصوات الحيوانات.



بينما قال الفنان سامح الصريطي، أن إبنته ابتهال فنانة منذ طفولتها وكانت عاشقة للطرب والأغاني، وكان هناك مجموعة من المطربين منهم عمرو دياب وكانت بتغني "يا مسافر وحدك " وكان الجميع سعداء بها.

وأكدت أنها منذ أيام المدرسة كانت تقدم بعض الأغاني، ولكن الدراسة أبعدتها، ودخلت الوسط الفني كممثلة، وقدمت دور في فيلم "فتاة المصنع " مع المخرج محمد خان وهو من اختارها له، وأنها أردات الاعتماد على نفسها بعيدًا عن والدها.

