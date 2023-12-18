رامي جمال لجمهوره: رجعت اشتغل كـ هاوي والأغاني الفترة اللي جاية هتبقى زي زمان

القاهرة - محمد ابراهيم - شوق النجم رامي جمال جمهوره، لأغانيه الجديدة، المقرر طرحها خلال الفترة المقبلة، مؤكدًا على أنها ستكون مثل أغانيه السابقة، وذلك من خلال حسابه الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".

نشر رامي جمال صورة جديدة له، وعلق عليها قائلًا:"وعدتكم إن الأغاني الفترة اللي جاية إن شاءالله هتبقى زي أغاني زمان لإني رجعت اشتغل كـ هاوي زي زمان".

خليكم جاهزين للي جاي.. رامي جمال يشوق جمهوره لأغانيه الجديدة

وأضاف:"رجعت اختار الأغنية على قد ما أحبها والنتيجة إن اللي من القلب بيوصل للقلب، وأديني جيت متأخر، خليكم جاهزين للي جي".

“جيت متأخر”..آخر أغنيات رامي جمال

وفي سياق آخر، طرح رامي جمال، مؤخرًا أغنية "جيت متأخر"، التي تصدر من خلالها تريند "يوتيوب"، وهؤ من كلمات محمد مصطفى ملك، ألحان محمود أنور، توزيع محمد ياسر، ميكس وماستر محمد مجدي.



كلمات أغنية جيت متأخر لرامي جمال

وجاءت كلمات الأغنية كالآتي: "لا جيت متأخر أيوة خلاص مابقاش نافع.. روح بقا ليه راجع.. عايز إيه.. بتقولي وحشتك والمفروض أنا أكون عارف.. لا تلاقيك فاضي قولت أراضيك.. مش كنت طيب قولتها يا حبيبي في وقتها كان ممكن أحسها ده أنا كنت في عرض كلمتين كانوا فارقوا شويتين ده أنا بصفى في ثانيتين.. ما كنت قصادك وأنت مشيت وقسيت جامد.. أيوة نصيب وارد.. يمكن خير.. بالعافية طلعت بقلبي سليم فأنا مش عايز.. أي كلام خالص قولت كتير.. مش كنت طيب قولتها يا حبيبي في وقتها كان ممكن أحسها.. ده أنا كنت في عرض كلمتين كانوا فارقوا شويتين ده أنا بصفى في ثانيتين".