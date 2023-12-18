فيلم Wonka يحقق توقعات الخبراء بنجاح مستمر في شباك التذاكر

القاهرة - محمد ابراهيم - يواصل الفيلم الجديد Wonka للممثل الشاب تيموثي شالمي تحقيق نجاحًا مميزًا على مستوى شباك التذاكر، بعد حصده لإيرادات افتتاحية مميزة.

ووفق ديلي ميل، الفيلم نجح في حصد 39 مليون دولار في افتتاحيته بشباك التذاكر الأمريكي، مستمرًا في حصد الثناء من النقاد والمشاهدين.

وصحت تنبؤات الخبراء بالنسبة لفيلم وانكا الجديد الذي يجسد به الفنان الشاب تيموثي شالمي شخصية ويلي وانكا صانع الشوكلاتة.

ووفق موقع ديد لاين، فإن توقعات الخبراء تشير إلى احتمالية تحقيق الفيلم لافتتاحية في شباك التذاكر تتراوح بين 35 و40 مليون دولار، قبيل طرحه في موسم أعياد الكريسماس المقبل.

العرض الخاص

وكان قد احتفل الممثل الشاب تيموثي شالمي بالعرض الخاص لفيلمه الجديد Willy Wonka، الذي يجسد به شخصية صانع الشوكولاتة الشهيرة ويلي وانكا.

ونقلت ديلي ميل، لقطات من العرض الخاص للفيلم، الذي قيم في مدينة طوكيو، كإنطلاقة لحملة ترويجية موسعة، ستشهد عرض الفيلم في عدد من المدن الكبرى.

ويجسد تيموثي شخصية صانع الشوكلاتة التي سبق وأن جسدها النجم جوني ديب في فيلم عن القصة نفسها.

مشروعات قادمة

في الوقت نفسه،سيؤدي تيموثي شالمي بنفسه الفقرات الغنائية ضمن مشاهد السيرة الذاتية في الفيلم الجديد الذي سيجسد به شخصية المغني الراحل بوب ديلان.

وذلك حسب ما ذكرته صحيفة ديلي ميل، مشيرة لأن شالمي سيقوم بالتدريب على الغناء الفترة المقبلة، ليؤدي بنفسه أغنيات ديلان ضمن احداث الفيلم، دون الحاجة للجوء لتركيب صوت ديلان على مشاهد الفيلم.

وحتى الآن لم يتم الكشف العنوان الرسمي للفيلم الجديد، الذي سيقدم به شالمي شخصية ديلان للجمهور، غير إنه قد تم اختيار المخرج جيمس مانجولد لمهمة الإخراج.