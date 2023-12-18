رمضان 2024..تعرف على تفاصيل مسلسل "بيت الرفاعي" لـ أمير كرارة

القاهرة - محمد ابراهيم - يستعد الفنان أمير كرارة لبدء تصوير مسلسله الجديد "بيت الرفاعي"، والذي من المقرر عرضه ضمن ماراثون رمضان 2024، وستدور أحداث المسلسل في منطقة نزلة السمان وتتناول قضايا تجارة الآثار، مع تطور الأحداث في سياق درامي.



أبطال مسلسل بيت الرفاعي

يجمع مسلسل "بيت الرفاعي" نخبة من النجوم، ومن بينهم: أمير كرارة، ميرنا جميل، أحمد فؤاد سليم، سيد رجب، محمد لطفي، ملك قورة، صفاء الطوخي، محمود السمان، دنيا المصري، بالإضافة إلى عدد آخر من الفنانين. العمل من تأليف بيتر ميمي وإخراج أحمد نادر جلال.

آخر أعمال أمير كرارة



يذكر أن أمير كرارة، شارك في رمضان الماضي بمسلسل “سوق الكانتو” من تأليف هاني سرحان وإخراج حسين المنباوي وإنتاج شركة سينرجي، وشارك في البطولة مي عز الدين، فتحى عبد الوهاب، أحمد صلاح حسني، مها نصار، عبد العزيز مخيون، محمود البزاوي، شيرين، تامر نبيل، ثراء جبيل، سلوى عثمان، ضياء عبد الخالق، أحمد التهامى، شريف إدريس وعدد آخر من الفنانين.

أحداث مسلسل “سوق الكانتو”

ودارت أحداث المسلسل في عام 1920 داخل سوق البالة بوسط البلد، حول شاب الذي يجسدة أمير كرارة، وسط حكايات عن السوق يعود تاريخها لوقت مضى، كما تنشأ بين طه القماش وراوية قصة حب قوية تشهد العديد من الصعوبات خلال الأحداث.