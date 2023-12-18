فيلم رانبير كابور Animal يفشل في منافسته لأفلام شاه روخ خان هذا العام

القاهرة - محمد ابراهيم - يواصل فيلم Animal لرانبير كابور، تحقيق أداء مميز على مستوى العرض السينمائي، حسب مؤشرات شباك التذاكر في بوليوود.

ووفق إنديا توداي، الفيلم الجديد كان قادرًا على منافسة فيلم Pathaan، ولكنه يبقى حتى الآن خلف فيلم Jawan في منافسته مع النجم شاه روخ خان الذي حظي بعام حافل بالطرح.

يأتي ذلك بعد أن حصل الفيلم الجديد للنجم شاه روخ خان بعنوان Jawan على ترشيح لجوائز ASTRA الدولية لعام 2024 المقبل.

ووفق إنديا توداي، الفيلم الجديد، سيتنافس في ترشحيات الجوائز مع اعمال مميزة مثل باربي، بعد طرحه للعرض في سبتمبر الماضي.

ونجح فيلم Jawan للنجم الكبير شاه روخ خان في أن يصبح الفيلم الأكثر مشاهدة في الهند عبر منصة نتفليكس.

ووفق إنديا توداي، الفيلم كان ثاني فيلم يطرح للنجم الكبير شاه روخ خان، في صالات العرض بالهند خلال عام 2023 الجاري.

أرقام قياسية

أيضًا نجح فيلم Jawan الجديد للنجم شاه روخ خان، في أن يصبح الفيلم الهندي الأعلى تحقيقًا للإيرادات عبر تاريخ بوليوود، بعد ما حققه من إقبال جماهيري ساحق.

الفيلم الجديد، الذي طرح بعنوان Gadar 2 للممثل الهندي الشهير صني ديول، تربع على قمة إيرادات شباك التذاكر الهندي حتى 27 من سبتمبر الماضي.

إقبال كبير

وكان قد نجح فيلم Jawan المنتظر للنجم الهندي الكبير شاه روخ خان، في التفوق على فيلم Pathaan للفنان نفسه، في معدلات الحجز المسبق للتذاكر داخل الولايات المتحدة الامريكية.

وبحسب ما ذكر موقع إنديا توداي، كان هناك إقبالًا كبيرًا على الحجز المسبق لتذاكر Jawan قبل عرضه رسميًا في صالات العرض بالولايات المتحدة، ما يبشر بتحقيقه لإيرادات قياسية مرتقبة.