نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بدء معرض "حكاوينا" بالأوبرا ويستمر حتى السبت المقبل في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تستضيف قاعة زياد بكير بدار الأوبرا معرض للفنان الشاعر جمال عبد الوهاب تحت عنوان "حكاوينا" الذي بدأ مساء أمس الأحد الموافق 17 ديسمبر ويستمر حتى السبت ٢٣ ديسمبر.

أعمال معرض حكاوينا للفنان الشاعر جمال عبدالوهاب



يضم المعرض 100 عمل فني يتنوع بين الكاريكاتير والفوتوغرافية ولوحات ورسومات لفنانين من مصر والدول العربية.

نبذة عن الشاعر جمال عبدالوهاب

يعد الشاعر جمال عبد الوهاب هو أول من أقام معرض بهذه الكيفية حيث يرافق كل لوحة فنية رباعية شعرية تحاكيها وبذلك يصبح عمل فني متكامل يضم الرسم والشعر.

و الفنان جمال عبد الوهاب عضو اتحاد الكتاب المصري، جمعية خريجي الإعلام والجمعية المصرية للكاريكاتير كما أقام الفنان العديد من المعارض الفردية والجماعية الناجحة في أشهر القاعات الفنية.

معرض في العمق

يذكر أن قاعة زياد بكير بدار الأوبرا، قد استضافت معرضًا بعنوان "في العمق" للفنانة سارة الدبوسي، وضم نحو 35 لوحة تعبر عن عمق التفكير التأملي، وجرى تنفيذها بألوان الجواش مضافًا إليها خامات متعددة.

واستلهمت جماليات أنواع من الكائنات البحرية المتميزة بالألوان الزاهية؛ لتخرج في صورة ثلاثية الأبعاد مع استثمار الضوء في إبراز عناصر التصميم، إلى جانب عدد من التصميمات تحت عنوان: "في عمق الصمود" تضامنا مع القضية الفلسطينية.

ويذكر أن الفنانة سارة الدبوسي تخرجت في كلية التربية النوعية جامعة المنصورة، ونالت المركز الأول على الدفعة عام 2006، وتعمل أستاذ التصميم المساعد بنفس الكلية، ومراجع داخلي وعضو هيئة الدعم الفني لنظام الجودة والاعتماد لمؤسسات التعليم العالي، ولها العديد من المعارض الجماعية والخاصة.