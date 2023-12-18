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الليلة.. دعاء فاروق وزوجها ضيفا برنامج "واحد من الناس "مع عمرو الليثي

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أحمد جودة - القاهرة -  تحل الإعلامية دعاء فاروق وزوجها، الليلة ضيوفًا مع الإعلامي د. عمرو الليثي في برنامجه “واحد من الناس”، ويذاع اللقاء الساعة العاشرة مساءً، ويعرض على شاشة قناة الحياة، ويعد ذلك أول ظهور تليفزيوني لها. 

تفاصيل حلقة دعاء فاروق وزوجها في برنامج واحد من الناس 

 

وتتناول الحلقة كشف أسرار وكواليس خاصة تذاع حوّل إصابة زوجها بسرطان القولون والظروف الصعبة التي صاحبت اكتشاف ذلك المرض، وكيف وقفت بجوار زوجها، وأيضًا محنة المرض لدعاء فاروق والتي تكشفها لأول مرة حول عملية استئصال الرحم وتعليقها على هذه الأزمة الصحية.

كواليس من حياة دعاء فاروق 

 

كما تتناول الحلقة بداية التعارف بينهما وكيف نشأة علاقة الحب وتكشف دعاء فاروق في انفراد لواحد من الناس ان حبيبها هو أصغر منها سنًا.

 

كما تتحدث عن عملها كمضيفة طيران ثم مذيعة وقرارها ارتداء الحجاب، وأفضل الحلقات التي قدمتها، ومن الشخصية التي تتمني استضافتها في البرنامج، كما يتحدثا خلال الحلقة عن حياتهما الخاصة وأولادهما مختار ومحمد وراقية. 

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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