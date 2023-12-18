ثقافة السويس تناقش استخدامات الذكاء الاصطناعي أنواعه وأهميته بنادي تكنولوجيا المعلومات

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أحمد جودة - القاهرة - أقام نادي تكنولوجيا المعلومات بقصر ثقافة السويس محاضرة بعنوان “استخدامات الذكاء الاصطناعي أنواعه وأهميته”، تحت رعاية الدكتورة نيفين الكيلاني وزيرة الثقافة واللواء عبد المجيد صقر محافظ السويس والهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة عمرو البسيوني وأقليم القناة وسيناء الثقافي برئاسة أمل عبد الله بفرع ثقافة السويس برئاسة عبد المنعم حلاوة وبإشراف الإدارة العامة لنوادي التكنولوجيا برئاسة أميرة النطاط.

تعريف الذكاء الاصطناعي

بحضور مدرسة السويس الحديثة الاعدادية بنات، وأوضحت المحاضرة تعريف الذكاء الاصطناعي (AI)،وأنه مجال علوم الكمبيوتر المخصص لحل المشكلات المعرفية المرتبطة عادةً بالذكاء البشري، مثل التعلم والإبداع والتعرف على الصور، وتجمع المؤسسات الحديثة كمياتٍ كبيرةً من البيانات من مصادر متنوعة مثل أجهزة الاستشعار الذكية والمحتوى الذي ينشئه الإنسان وأدوات المراقبة وسجلات النظام.

أنواع الذكاء الاصطناعي



وناقشت المحاضرة عن أنواع الذكاء الاصطناعي، الذكاء الاصطناعي الضيق (ANI)،الذكاء العام الاصطناعي (AGI)،الذكاء الاصطناعي الفائق ( AsI).

ثقافة السويس تناقش ترشيد استهلاك الكهرباء ببيت ثقافة فيصل

من ناحية أخرى، أقام بيت ثقافة فيصل محاضرة بعنوان “ترشيد استهلاك الكهرباء ” حاضرها شيماء عبد الرازق بمدرسة التمريض، والتي أوضحت أنه ينبغي استعمال وشراء الأجهزة الموفِّرة للطاقة للمحافظة على الكهرباء وترشيد استهلاك الطاقة، أو استبدال الأجهزة القديمة بأجهزة حديثة تُوفر الطاقة، فعلى سبيل المثال يُنصح باستبدال الفرن الكهربائي القديم، أو غسالة الصحون، أو المجفف بأجهزة أحدث، مع الحرص على البحث عن الأجهزة التي تحتوي على معيار نجمة الطاقة (بالإنجليزية: Energy Star)، حيث توجد هذه الإشارة غالبًا على الأجهزة الحديثة، والتي تُبيّن كمية الطاقة التي يستهلكها كلّ جهاز.