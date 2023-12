نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أحمد داود يحتفل بانتهاء تصوير مسلسل " زينهم " في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - احتفل الفنان أحمد داود بانتهاء تصوير مسلسل زينهم الذي يعرض حاليًا عبر منصة "Watch it" وقناة on الفضائية حيث تصدر المسلسل محركات بحث جوجل منذ أولى عرض حلقاته وحقق نجاح كبير ويترقب الجمهور أحداث كل حلقة .

أحمد داود عن “زينهم”: ألذ وأطيب مسلسل صورته

ونشر أحمد داود صورة من كواليس احتفال انتهاء مسلسل زينهم عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”، ظهر فيها برفقة فريق مسلسل “ زينهم “ وذلك أمام تورته الاحتفال، وعلق عليها قائلًا: ”ألذ وأطيب مسلسل صورته من أول ما بدأت، محظوظ وممتن جدًا بمجهود كل فرد اسمه مكتوب علي تيترات المسلسل من أكبر واحد لأصغر واحد كل فريق العمل أمام وخلف الكاميرا”.

وتابع: “بحبكوا جدًا وحقيقي اتشرفت بالشغل معاكوا، تحياتي لكم جميعا يا ألذ وأطيب ناس هتوحشوني.. إلي أن نلتقي تاني قريب جدًا إن شاء الله”.

صناع مسلسل "زينهم"

شارك في بطولة مسلسل زينهم كل من: أحمد داود، كريم قاسم، سلمى أبو ضيف، أحمد الرافعى، محمد أبو داود، يارا جبران، عماد رشاد، هناء الشوربجى، سلوى محمد على، انجى أبو السعود، أسامة أبو العطا، حمدى هيكل، بسمة نبيل، نورا مهدى، نسمة بهى وتأليف محمد سليمان عبد المالك وشارك في كتابة السيناريو والحوار محمد فتحى عبد المقصود، عمرو مؤمن، عمر مدحت الشحات وإخراج يحيى إسماعيل وإنتاج شركة أروما للمنتج تامر مرتضى برعاية المتحدة للخدمات الإعلامية.

مواعيد عرض مسلسل زينهم

جدير بالذكر أن مسلسل زينهم يعررض من الأحد إلى الخميس على قناة ON الفضائية في تمام الساعة 8 مساء، ويعاد الساعة 2 صباحا والساعة 12.30 ظهرًا، كما يعرض على شاشة قناة ON دراما الساعة 10 مساءً، ويعاد الساعة 10 صباحًا والساعة 5 مساءً، فضلًا عن عرضه على منصة watch it الإلكترونية.