تعرف على شخصيات فيلم "الإسكندراني" المقرر عرضه في يناير المقبل

القاهرة - محمد ابراهيم - أعلنت الشركة المنتجة لفيلم “ الإسكندراني” بطولة النجم أحمد العوضي، المأخوذ عن رواية الراحل أسامة أنور عكاشة وإخراج خالد يوسف عن عرضه في دور السينمات يوم 4 يناير في مصر و11 يناير في الخليج، لذا نستعرض في السطور التالية ابرز أسماء وشخصيات أبطال فيلم الإسكندراني.

البوسترات الدعائية لأبطال فيلم الاسكندراني

وكانت الشركة المنتجة للفيلم السينمائي " الإسكندراني" قد طرحت عددًا من البوسترات الدعائية لأبطال العمل تمهيدًا لطرح الفيلم للجمهور.



أسماء شخصيات فيلم الإسكندراني

ويجسد أحمد العوضي شخصية تدعي بكر الإسكندراني وهو ابن بيومي فؤاد، ويدخل في عدة صراعات في حياته، فيما تلعب زينة شخصية “ قمر”، أما حسين فهمي يجسد “ يورغو اليوناني”، ويجسد بيومي فؤاد شخصية “ علي الإسكندراني” وهو أحد تجار الإسكندرية الكبار، وصلاح عبد الله يقدم شخصية “مرسي”، ويجسد عصام السقا شخصية “زكي”، ومحمود حافظ يجسد “يونس”،محمد رضوان يجسد شخصية “ جابر ”وهو معلم يتاجر في السمك.



نجوم فيلم "الإسكندراني"

فيلم الإسكندراني من بطولة الفنان أحمد العوضي، النجمة زينة، النجم حسين فهمى، الفنان بيومى فؤاد، الفنان محمد رضوان، الفنانة رحاب الجمل، والفنان محمود حافظ، والفنان محمد صلاح آدم، ومن إخراج خالد يوسف.







شخصية زينة

وكانت زينة، قد روجت لدورها في فيلم "الإسكندراني“، قائلة إنها تقدم شخصية فتاة إسكندرانية تدعى ”قمر"، وصفتها بأنها “مكافحة وجدعة وتعيش حياة ظالمة”.



ونشرت زينة، عبر حسابها الرسمي بموقع التواصل الإجتماعى “إنستجرام” صورة البوستر الخاص بها، وعلقت عليه قائلة: “مش قمر اللي تتاخد غصب انتظروا قمر، يوم 4 يناير في سينمات مصر و11 يناير في سينمات الخليج فيلم الإسكندراني للمخرج خالد يوسف”.



ترويج حسين فهمي لدوره في فيلم “الإسكندراني”

كما روج الفنان حسين فهمي، لدوره في فيلم الإسكندراني، من خلال نشره صورة البوستر الرسمي الخاص به، عبر حسابه الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام"، وعلق عليه قائلًا: " إسكندرية بتخلق فنانين، انتظروا يورغو اليوناني يوم 4 يناير في مصر و11 يناير بالخليج.. فيلم الإسكندراني في جميع دور العرض".

أحداث فيلم "الإسكندراني"

العمل يُجسد رواية الراحل أسامة أنور عكاشة، ونال المخرج خالد يوسف أحقية تصوير واستغلال الرواية في عمل سينمائي، بشرط عدم التغيير في السيناريو، وذلك بناءً على اتفاق مع ابنة الراحل "نسرين"، وبعدها انطلق في تصوير العمل مباشرة.