نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر هجرة شاروخان الغير شرعية في مصر.. 27 ديسمبر في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تستعد دور العرض المصرية يوم 27 ديسمبر القادم لإستقبال أحدث أفلام ملك بوليوود "شاه روخ خان" Dunki أو المهاجر الغير شرعي، الفيلم أول تعاون لشاه مع المخرج المبدع "راجكومار هيراني "صاحب أفلام "دكتور مونا باي، الأغبياء الثلاثة، بي كي، سانجو".

صناع فيلم المهاجر الغير شرعي



الفيلم درامي كوميدي، شارك المخرج راجكومار هيراني في كتابة السيناريو والحوار كل من "أبهيجات جوسهي، كانيكا ديهلون".



كما يعد اللقاء الأول أيضًا لشاه روخ خان مع النجمة المتميزة "تابسي بانو" ويشاركهم البطولة نجم الكوميديا "بومان إيراني" والنجم الشاب "فيكي كوشال".

جمهور السينما الهندية يترقب فيلم شاه روخ خان



ويترقب جمهور السينما الهندية بشغف شديد هذا الفيلم حيث قام شاه روخ خان برفض العمل مع المخرج المبدع أكثر من مرة متمسكًا بمسلكه الرومانسي المعروف.



ولكن بعد نجاح هذه الأفلام نجاح غير جزء كبير من مسار السينما الهندية كان لشاه روخ خان تصريح شهير عقب النجاح الكبير لفيلم "الأغبياء الثلاثة" للعبقري "عامر خان"، حيث قال: "رفضته لإني كنت الغبي الرابع".

الأغنية الترويجية لفيلم المهاجر الغير شرعي

ومن ناحية أخرى، شوق النجم شاه روخ خان متابعيه لأغنية جديدة تطرح ضمن الأعمال الموسيقية الترويجية المخصصة لفيلمه المنتظر Dunki.

وكان قد طرح الإعلان الترويجي المطول للفيلم المنتظر للنجم شاه روخ خان، الذي يطرح بعنوان Dunki، الذي يختتم به عام 2023.