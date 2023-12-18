نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ابن شقيق العندليب: تمكنا من غلق بعض حفلات عبدالحليم حافظ التي تعرضها قناة مزيكا عبر يوتيوب في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلن محمد شبانة ابن شقيق الفنان الراحل عبد الحليم حافظ إنه تم غلق بعض الحفلات الخاصة بالعندليب المنشورة علي قناة مزيكا عبر يوتيوب، والتي تعرضها تلك القناة دون وجه حق ولا سند قانوني أو تنازل منه شخصيا، وخاصة أنه صاحب الحق في هذا الميراث، حيث يملك ٧٧.٥٪ من هذا الميراث.

ابن شقيق العندليب يشكر المستشار ياسر قنطوش



وأضاف شبانه خلال بيان صحفي نشره على صفحته بموقع التواصل الاجتماعي فيس بوك أنه يتوجه بالشكر للمستشار القانوني ياسر قنطوش على الجهد المبذول مع إدارة يوتيوب، مشيرا إلى أنه سوف يعقد غدا الثلاثاء مؤتمرا صحفيا بمكتب "قنطوش" لكشف الحقيقة كاملة للرأي العام، وأن الفترة المقبلة سوف تشهد تطورات كبيرة في هذه القضية.

وأوضح أنه سوف يحصل على حقوقه المسلوبة وخاصة أنه لم يتقاضي اي مقابل من هذا التراث الخاص بالفنان الراحل طوال المدة الماضية منذ رحيله.

واختتم شبانة البيان بأنه يهيب جميع الشركات التي تعمل في المجال الفني بعدم التعامل على تراث الفنان الراحل الا من خلاله والا سوف يضطر لاتخاذ الأجراءات القانونية للحفاظ على كافة حقوقه.