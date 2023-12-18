تسجيل الهجّانة السُّلطانية بقائمة التراث الثقافي غير المادي بـ(الإيسيسكو)

الرباط ـ العُمانية: نجحت سلطنة عُمان ممثلةً بشؤون البلاط السُّلطاني بالتعاون مع وزارة الثقافة والرياضة والشباب واللجنة الوطنية العُمانية للتربية والثقافة والعلوم في تسجيل الهجّانة السُّلطانية بقائمة التراث الثقافي غير المادي بمنظمة العالم الإسلامي للتربية والعلوم والثقافة (الإيسيسكو).

جاء ذلك خلال مشاركة سلطنة عُمان في أعمال الاجتماع الحادي عشر للجنة التراث في العالم الإسلامي، وبدأت أعماله أمس بمقر المنظمة بالعاصمة المغربية الرباط ويستمر يومين.

ويأتي تسجيل الهجّانة السُّلطانية لكونها أول مؤسسة عُمانية تُعنى بإبراز أفضل ممارسات الصون للتراث الثقافي غير المادي المتمثل في الهجن والعادات الاجتماعية المرتبطة بها.ويؤكد هذا الاعتراف الدولي على دور الهجّانة السُّلطانية في المحافظة على التراث الثقافي غير المادي من خلال ما تقدمه من أدوارٍ في الحفاظ على السلالات العُمانية الأصيلة ورعاية الإبل والاهتمام بهذا الإرث الحضاري العريق.

وتعمل الهجّانة السُّلطانية من خلال رؤيتها على صون جميع الممارسات والفنون المرتبطة بالهجن من خلال تنظيم سباق كأس جلالة السُّلطان المعظّم للهجن، والمهرجانات التراثية، والمشاركة في مختلف الاحتفالات من خلال تقديم المهارات الاستعراضية للهجن والعروض الموسيقية على ظهورها، إضافةً إلى مشاركاتها في المؤتمرات والمعارض والندوات العلمية الخاصة بالإبل داخل سلطنة عُمان وخارجها.

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