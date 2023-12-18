بسبب وفاته.. اسم الفنان عادل انور يتصدر تريند جوجل

القاهرة - محمد ابراهيم - تصدر إسم الفنان عادل انور تريند محرك البحث جوجل وذلك إعلان وفاته وإقامة عزاءه مساء أمس في مسجد الحامدية الشاذلية بمنطقة المهندسين.

وظهر كلًا من المطرب أبو الليف والمؤلف أيمن بهجت قمر بملامح حزينة على وفاة عادل انور في العزاء.

عزاء الفنان عادل انور

وحرص العديد من نجوم الفن على تقديم واجب العزاء في الراحل عادل انور ومن بينهم الفنان مصطفى قمر ومصطفى كامل نقيب الموسيقيين والفنان حلمى عبد الباقي، وكيل أول النقابة ورئيس لجنة القيد، على تقديم واجب العزاء في شقيق أبو الليف بمسجد الحامدية الشاذلية بمنطقة المهندسين، كما تواجد سليمان عبد والمؤلف عمرو محمود ياسين ومحمد رياض وأحمد صيام والمنتج احمد السبكى وأحمد سلامة وايهاب فهمي.



وفاة عادل أنور شقيق أبو الليف

يشار إلى إنه نادر أبو الليف أعلن وفاة شقيقه عادل انور، في الساعات الأولى من صباح الجمعة الماضي، حيث نشر على حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي الفيس بوك قائلًا: "توفي إلى رحمة الله أخي الفنان عادل أنور.. رجاء الدعاء له بالرحمة وقراءة الفاتحة على روحه.. شكرًا".

كما نعاه الشاعر أيمن بهجت قمر، قائلا: "لا حول ولا قوة الا بالله.. توفى خالي المقرب إلى قلبي الفنان عادل أنور.. جزء كبير من ذكرياتي مرتبط بيه رحمة الله عليه أرجو الدعاء والفاتحه".

نبذة عن عادل انور

عادل أنور هو ممثل ومؤلف ومخرج تلفزيوني، ولد في 9 يناير من عام 1965، وتخرج في المعهد العالي للفنون المسرحية في بداية ثمانينيات القرن العشرين، وشارك عادل أنور في عدد من المسلسلات الشهيرة أبرزها ليالي الحلمية، عملة نادرة، فلانتينو، العمدة هانم، فارس بلا جواد، العائلة وغيرها.

وكان من أبرز الأعمال التي شارك فيها مؤخرًا الفنان عادل أنور، ونالت إشادات النقاد والجمهور دور الدكتور عبد العزيز أحمد رئيس قسم الديناميكا والمركبات الفضائية في مسلسل فلانتينو بطولة عادل إمام وتأليف أيمن بهجت قمر.