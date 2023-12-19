نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تعرف على حقيقة مشاركة تيموثي شالاميت في فيلم Barbie في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - كشف الممثل الأمريكي تيموثي شالاميت عن ظهوره الذي تم إلغائه في فيلم Barbie للمخرجة جريتا جيرويج، خلال استضافته في برنامج The Tonight Show للمذيع العالمى جيمي فالون.





وأعلن عن دوره المميز الذي تم استبعاده من الفيلم، والذي كان من المقرر أيضًا أن يضم النجمة ساويرس رونان التي شاركته في بطولة فيلمLady Bird،.

تصريحات تيموثي شالاميت





وقال شالاميت خلال لقائه: "كانت هناك فكرة بالنسبة لي وأنا وسيرشا رونان للقيام بدور شرفي فى فيلم Barbie ولكن تم إلغاؤها".





وتابع قائلًا: "لا أعرف ما الذي كان سيترتب على ظهورنا، وأعتقد أنها كانت من بين الدمى المرفوضة من قبل باربى وكين، ولكننا لن نعرضأبدا هذا الأمر على ما أظن".





نصيحة توم كروز لـ تيموثي شالاميت





كشف شالاميت عن النصيحة "الملهمة" التي تلقاها من النجم العالمى توم كروز، قائلًا: بعد أن التقيت بتوم كروز، بعد الانتهاء من فيلمDune الأول، أرسل لي رسالة إلكترونية رائعة وملهمة".





واحتوت الرسالة الإلكترونية على قائمة بالخبراء الذين قد يحتاجهم للتدريب على الأعمال المثيرة، بما في ذلك مدرب دراجة نارية ومدربطائرات هليكوبتر.





تفاصيل فيلم باربي





وتدور أحداث Barbie في إطار رومانسي كوميدي يعتمد على الخيال، حيث يسرد قصة الدمية الشهيرة باربي التي تقدم دورها مارجوتروبي، ويتم طردها من عالم الدمى لأنها غير مثالية، لتجد نفسها في عالم البشر تواجه صعوبات عديدة في العيش به، كما تدخل في قصةحب مع كين الذي يلعب دوره رايان جوسلينج.

والعمل من بطولة مارجوت روبي، رايان جوسلينج، ويل فيرل، أريانا جرينبلات، إيما ماكي، هيلين ميرين، كونور سويندلز، نيكولا كوجلان،وسيمو لو، ومن تأليف وإخراج جريتا جيروج.



