"اللهم اجعلها سنوات خير".. هبة عبد الغني تهنئ الرئيس السيسي

القاهرة - محمد ابراهيم - حرصت الفنانة هبة عبدالغني على تهنئة الرئيس عبد الفتاح السيسي لفوزه في الانتخابات الرئاسية، وتوليه فترة حكم جديدة.



وشاركت صورة للرئيس السيسي عبر حسابها الرسمي على موقع الصور والفيديوهات إنستجرام، وعلقت عليها قائلة: “بسم الله توكلنا عى الله.. اللهم اجعلها سنوات خير وامان ويسر علي مصر والمصريين.. عاشت مصر العزيزة قوية الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي رسميًا رئيس جمهورية مصر العربية حتى 2030”.





نتيجة الإنتخابات الرئاسية





يشار إلى إنه أجريت الإنتخابات على مدار ثلاثة أيام في الفترة من 10 إلى 12 من ديسمبر الجاري.

واستلمت الهيئة الوطنية للإنتخابات جميع نتائج المحافظات بعد انتهاء الفرز وفتحت باب الطعن على قرارات اللجان العامة يوم الخميس الماضي، وأعلنت عدم تلقيها أية طعون من المرشحين على نتائج اللجان العامة.

وقام مجلس إدارة الهيئة الوطنية للانتخابات بعقد مؤتمرًا صحافيًا، اليوم الاثنين، للإعلان عن نتيجة الانتخابات الرئاسية المصرية 2024.

وأعلنت الهيئة الوطنية للانتخابات، في بيان صادر عنها، أنها لم تتلق أية طعون من المرشحين في الانتخابات الرئاسية أو وكلائهم، على القرارات الصادرة من اللجان العامة بشأن عملية الاقتراع، خلال الموعد المقرر لهذا الإجراء، والمُحدد في الجدول الزمني للعملية الانتخابية طيلة يوم الخميس الماضي الموافق 14 ديسمبر الجاري.



كما أن اللجان العامة على مستوى الجمهورية، لم تتلق بدورها أية تظلمات من المرشحين أو وكلائهم، في شأن كافة المسائل التي تتعلق بعملية الاقتراع، خلال المواعيد المقررة والمحددة ببداية أيام الاقتراع وحتى انتهاء أعمال الفرز وإعلان الحصر العددي للأصوات بكل لجنة. عامة.

أعلنت الهيئة الوطنية للانتخابات برئاسة المستشار حازم بدوى، أن نسبة المشاركة فى الانتخابات الرئاسية 2024 تاريخية مقارنة بالانتخابات السابقة بنسبة 66.8%.

وقال المستشار حازم بدوى رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات، إن عدد المقيدين فى قاعدة البيانات 67032437 حضر منهم 44777668 ناخبا بنسبة مشاركة 66.8%.

وعدد الأصوات الصحيحة 44288636 صوتا بنسى 98.9% وعدد الأصوات الباطلة 489307 صوتا بنسبة 1.1%.

وحصل المرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي على 39702451 صوتا بنسبة 89.6%، وحصل محمد فريد زهران على 1776952 بنسبة4% وحصل حازم عمر على 1986352 بنسبة 4.5% وحصل عبد السند يمامة على 822606 بنسبة 1.9%.





آخر أعمال هبة عبدالغني





ويذكر أن آخر أعمال هبه عبدالغني كانت بمسلسل "حكايات جروب الماميز" وعرض مطلع العام الجاري، وشاركت بطولته نخبة من نجوم الدراما التليفزيونية وهم خالد سليم، دينا فؤاد، إنتصار، أماني كمال، تأليف هاني سرحان، وإخراج أحمد صالح.