مريم الخشت: فرحت بالدور الصعيدي في "عملة نادرة" علشان أصولي من المنيا

القاهرة - محمد ابراهيم - أعربت الفنانة مريم الخشت، عن سعادتها بترشيحها لتجسيد دور شخصية صعيدية للمرة الأولى في مسلسل "عملة نادرة" الذي عرض في موسم رمضان 2023.

وأكدت في تصريحات تلفزيونية، أنها كانت دائمًا تتوقع أن تظل محصورة في أدوار البنات الأرستقراطيات، ولم تتاح لها الفرصة لتجربة شيء مختلف، حيث أن أصولها من المنيا، وكانت ترغب في تجسيد الشخصية الصعيدية.

وأضافت: "الأمر الثاني الذي فكرت فيه هو سعادة والديّ الشيف عماد الخشت بالدور الصعيدي”، فيما أكد والدها أهمية معرفة الإنسان لأصوله وجذوره وكان هذا أمرًا مهمًا منذ صغرها أن تعرف جدها الـ 11 حتى تحترم ذاتها.

"عملة نادرة"

المسلسل تأليف مدحت العدل وإخراج ماندو العدل وإنتاج شركة العدل جروب للمنتج جمال العدل وبطولة نيللى كريم، جمال سليمان، جومانا مراد، أحمد عيد، كمال أبو رية، فريدة سيف النصر، ندى موسى، محمد لطفى، على الطيب، مريم الخشت، هشام عاشور، نهى صالح، ومحمد فهيم، رمزى العدل، وئام مجدى، بالإضافة إلى عدد كبير من الفنانين الشباب.