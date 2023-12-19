نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أغنية روسية تجتاح TikTok بعد 20 عامًا من طرحها في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - حققت أغنية "My Marmalade" للمطربة الروسية كاتيا ليل نجاحًا كبيرًا في نهاية التسعينيات، حيث أصبحت شائعة حاليًا بشكل كبير على منصة TikTok، إذ حازت على ملايين المشاهدات.

وتفاعل المستخدمون الأجانب بإعجاب كبير مع هذه الأغنية بسبب حيويتها وبساطتها، وتميزها بلحن سلافي.

وأصبحت الراقصات الأجنبيات يقدمن عروض راقصة على هذه الأغنية الروسية المميزة.

تنقسم مقاطع الفيديو التي قام المستخدمون بنشرها واستخدام أغنية "مرملادي" إلى عدة فئات، حيث يقوم بعضهم بالرقص على إيقاع الموسيقى ومحاولة الغناء، بينما يحاول البعض الآخر ترجمة كلمات الأغنية إلى لغتهم، ويقوم البعض بتقديم عروض.

يُلبس TikTokers فراءً وملابس من شركة Adidas التي حققت شهرة في روسيا خلال التسعينيات.

وقد قامت الممثلة الأمريكية كريس جينر، ووالدة كيم كارداشيان، بالرقص على إيقاع هذه الأغنية.

تم إطلاق هاشتاغ خاص بالأغنية، شارك فيه أكثر من 9 ملايين مشاهد، وانتشر هذا الاتجاه من TikTok إلى شبكات التواصل الاجتماعي الأخرى.