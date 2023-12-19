نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ياسر عزت يكشف عن الصعوبات التي واجهها خلال تقديم شخصية "حفني" في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - كشف الفنان ياسر عزت عن سبب مشاركته في مسلسل زينهم والتحديات التي واجهها عند تقديم الشخصية، بطولة الفنان أحمد داوود، والذي تصدر المركز رقم 1 في المشاهدات منذ بداية عرض حلقاته على قناة ON ومنصة Watch it.

وصرح الفنان ياسر عزت لـ “دوت الخليج الفني” عن أسباب حماسة للمشاركة في “زينهم”، قائلًا:" كنت أتمنى العمل مع المخرج يحيى إسماعيل، خصوصًا بعد أن رأيت مسلسل ‘ريفو’، ووجود شركة إنتاج كبيرة مثل ‘أروما’، هو عامل كبير من عوامل انجذابي للعمل، كما إنني لم أقدم مثل هذه الشخصية في أي عمل فني من قبل".

أما عن التحديات التي واجهته أثناء تقديم شخصية حفني، فعلق قائلًا: "شخصية ‘حفني’، تجمع الشر والكوميديا معًا، بالإضافة إلى إنني كنت متحمس لتقديم شخصية مركبة بهذا الشكل، شرير ويقوم بأعمال خارجة عن القانون، وفي نفس الوقت هو شخص كوميدي يجبر المشاهد على الضحك في بعض تصرفاته، واللزمات الذي قدمها مثل "اخرتها متر في متر"، "انا 20 سنة خبرة".

مسلسل “زينهم”



ويعرض للفنان أحمد داود حاليًا مسلسل " زينهم" والذي تصدر المركز رقم 1 في المشاهدات منذ بداية عرض حلقاته على قناة ON ومنصة Watch it، ويعد أول بطولة مطلقة لـ أحمد داود في الدراما التليفزيونية، والمسلسل من إخراج يحي إسماعيل وتأليف محمد سليمان عبد الملك وإنتاج شركة أورما استديوز للمنتج تامر مرتضى، وبطولة أحمد داود، كريم قاسم، سلمى أبو ضيف، عماد رشاد، سلوى محمد على.

قصة مسلسل “زينهم”

مسلسل “زينهم” يمزج بين الإثارة والتشويق من جانب وبين الكوميديا الخفيفة، المسلسل يدور في إطار اجتماعي، يعمل على حل ألغاز مجموعة من القضايا الغامضة التي واجهها أحد الأطباء أثناء مسيرته المهنية، وحاول من خلالها كشف غموض الجريمة في كل قضية، اعتمادًا على أصول وقواعد الطب الشرعي العلمية، ما جعل المسلسل ينتمي إلى نوعية الأعمال ذات الحلقات المنفصلة المتصلة.

مواعيد عرض مسلسل زينهم



ويتم عرض مسلسل زينهم على قناة ON في تمام الساعة 8 مساءً ويعاد عرض المسلسل في الساعة 2 صباحًا، ويعاد عرضه في اليوم التالي في تمام الساعة 12 مساءً، كما يتم اعادة عرض المسلسل على قناة ON Drama في الساعة 10 مساء،ويعاد عرض الحلقة الساعة 10 صباحًا والساعة الخامسة عصرًا.