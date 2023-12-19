نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ليوناردو دي كابريو يعيش حالة حب جديدة.. ما القصة ؟ في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - كشفت تقارير إعلامية عن دخول النجم العالمي ليوناردو ديكابريو في قصة حب جديدة، حيث يبدو أنه يعيش علاقة عاطفية مع لوتي موس، شقيقة حبيبته السابقة كيت موس.

والنجم البالغ من العمر 49 عامًا يبدو أنه وجد السعادة مجددًا في ذراعي هذه الشابة، التي تعمل عارضة أزياء وتبلغ من العمر 25 عامًا.

ديكابريو ولوتي موس

وأفادت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية بأن ديكابريو ولوتي موس رصدا داخل إحدى المطاعم الراقية في لندن، حيث قضيا سويًا ساعات طويلة تستمتعان بجلسة ممتعة امتدت حتى الساعات الأولى من الصباح، وتميزت الجلسة بالانسجام العالي بين الثنائي، وفقًا للتقرير الصحفي.

يذكر أن ديكابريو قد كان على علاقة مع شقيقة حبيبته الجديدة منذ نحو 30 عامًا، وقد انفصلا في عام 2007.

استثمار مليون فرنك سويسري في صناعة الساعات الصديقة للبيئة

وعلى جانب آخر، أعلن النجم الهوليوودي قبل شهرين عن استثماره مليون فرنك سويسري في صناعة الساعات الصديقة للبيئة، حيث عبر عن سعادته بدعم فريق "ID Genève" وتطلعه لرؤية الشركة تقود التغيير في صناعة المنتجات الفاخرة من خلال التفاني في مبادئ الاقتصاد المستدام والابتكار.