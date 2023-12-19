الكشف أسباب وفاة ماثيو بيري

القاهرة - محمد ابراهيم - بعد مضي شهر ونصف على اكتشاف وفاته، تبيّن أن السبب وراء رحيل نجم مسلسل "Friends" الشهير، ماثيو بيري، كان تعاطيه لمادة الكيتامين المخدرة.

وأعلن مكتب الطب الشرعي في مقاطعة لوس أنجلوس يوم السبت أن هناك عوامل إضافية أسهمت في وفاته، والتي وُصفت بأنها حادث.

من بين هذه العوامل كانت الغرق وإصابته بمرض القلب التاجي، إلى جانب آثار البوبرينورفين، وهو دواء يُستخدم لعلاج إدمان المواد الأفيونية، الذي كان يتعاطاه ماثيو بيري.

والكيتامين، الذي يستخدم عادة للتخدير الطبي، تم استخدامه بشكل غير صحيح لأغراض ترويحية، وتم العثور على بيري ميتًا داخل حوض الجاكوزي في منزله بلوس أنجلوس في 28 أكتوبر الماضي.

“تشاندلر بينغ”

وعلى مدى سنواته الأخيرة، كان الممثل البالغ من العمر 54 عامًا، الذي اشتهر بدور "تشاندلر بينغ" في "Friends"، يكافح للتغلب على إدمان الأدوية والكحول، حيث خضع للعلاج في مراكز إعادة التأهيل عدة مرات.

ماثيو بيري

ويُذكر أن ماثيو بيري حقق شهرة واسعة بفضل دوره الكوميدي في مسلسل "الأصدقاء"، الذي جسد فيه شخصية تشاندلر بينغ إلى جانب نجوم آخرين مثل جنيفر أنيستون وكورتني كوكس وليزا كودرو ومات لوبلان وديفيد شويمر.