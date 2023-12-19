حسن أبو الروس يتألق في مهرجان ميدل بيست ويقدم "فووق" للمرة الأولى

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أحمد جودة - القاهرة - أحيا الفنان والمطرب حسن أبو الروس، واحدة من أقوى حفلات النسخة الربعة من مهرجان ميدل بيست 2023 ساوندستورم الذي أقيم بالعاصمة بمشاركة 200 فنان عربي وعالمي قدموا أجمل الأغاني، والمقطوعات الموسيقية، على 8 مسارح ضمن فعاليات أكبر مهرجانا للموسيقي في الشرق الأوسط، وأكثرها إثارة في المنطقة.

تفاصيل حفل حسن أبو الروس

حضر أبو الروس بصحبة مدير أعماله تامر عبد المنعم وكان لمشاركته بالمهرجان اهتمامًا إعلاميًا من قبل القنوات الفضائية ووسائل الإعلام العربية والأجنبية.

الأغاني التي قدمها حسن أبو الروس في الحفل

وأشعل أبو الروس حفله بالعديد من أغانيه الشهيرة التي تصدرت تريند مواقع التواصل الاجتماعي عقب إطلاقها منها "كل الناس"، " لما باجي"،"مليونير"،" فلتت"،"كل البنات"، وغيرها من الأغاني وسط وصلات الغناء والرقصات بمشاركة جماهيرية غير مسبوقة في تاريخ دورات المهرجان.

وقدم أبو الروس أغنية للمرة الأولى بعنوان "فووق" والتي حصدت المزيد وهتافات وصيحات الإعجاب.

تفاصيل مهرجان الميدل بيت ساوند ستورم



أقيم مهرجان الميدل بيت ساوند ستورم لعام 2023 على مدار ثلاثة أيام وضم مجموعة كبيرة من النجوم العرب والعالميين من صناع الأغنية والموسيقى.