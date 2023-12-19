تعرف على تفاصيل أغاني صابر الرباعي الفترة المقبلة

القاهرة - محمد ابراهيم - يستعد النجم صابر الرباعي، لطرح عدد من أغانيه خلال الفترة المقبلة مع كل من الشاعر عمرو المصرى والموزع عمرو الخضري والملحن عمرو الشاذلي، حيث سجل عدة أغاني حيث من المقرر طرحها خلال الفترة المقبلة.

تصريحات النجم صابر الرباعي مع أنغام

وفي سياق آخر، حل النجم صابر الرباعى، مؤخرًا ضيفًا في حلقة النجمة أنغام فى برنامجها "أنغام "وكشف خلال اللقاء أنه لا يشعر بالراحة خلال غنائه في الاستوديو قائلًا: "الاستوديو بيخنقني ويقيدني.. مش بغني براحتي، لكن اللايف حياة تانية وببقى حر فيه".

وتحدث صابر الرباعى عن الأصوات النسائية التي يحب سماعها، وقال: "وردة لما تغنى أشعر بالفرح وأبتسم، وفى زياراتى لمصر كنت لازم أزورها، وكنا هنغني مع بعض، لكنه مشروع لم يكتمل وعملت لوردة أغنية من ألحانى وكلمات هانى عبد الكريم اسمها "طول عمرى وأنا بحلم"، ولما توفيت غنتها تكريما لها، وأطلقت عليها اسم وردة.



خطوبة نجل صابر الرباعي



واحتفل النجم صابر الرباعي، مؤخرًا بخطوبة ابنه إسلام، في أجواء عائلية، حيث انتشرت على مواقع التواصل الاجتماعى، فيديوهات أثناء الحفل والذى كان داخل المنزل، حيث غنى صابر الرباعي احتفالًا بخطبة ابنه، أغنيته الشهيرة "أتحدى العالم كله"، وأعرب "الرباعي" عن سعادته بخطوبة ابنه إسلام، حيث وجه كلمة صغيرة للحضور.