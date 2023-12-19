نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر جينفر لوبيز تبدأ تصوير مشاهد فيلمها الجديد Unstoppable في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - بدأت النجمة جينفر لوبيز تصوير مشاهد فيلمها الجديد الذي يدور في احداث من الحركة والتشويق، ويطرح بعنوان Unstoppable.

جينفر لوبيز

ووفق ديلي ميل، ظهرت جينفر لوبيز في موقع تصوير مشاهد الفيلم في مدينة لوس أنجلوس، وتجسد به شخصية باسم جودي روبلز.

وكانت قد احتفلت النجمة جينفر لوبيز مؤخرا، بالعرض الخاص لفيلمها الجديد The Mother، الذي تعود من خلاله لوبيز لأفلام الأكشن من جديد.

ونقلت صحيفة ديلي ميل، لقطات من احتفالية العرض الخاصص التي احتضنتها مدينة نيويورك في قاعة عرض تابعة لفندق The Whitby Hotel.

فيلم The Mother

وفيلم The Mother الجديد لجينفر لوبيز، تقرر طرحه للعرض في صالات العرض السينمائية بتاريخ يوم 12 مايو المقبل.

ويشارك في بطولته لوسي بايز، وعمري هردويك، وجوزيف فاينس، وبول راجي، وغايل جارسيا برنال.

مشاريع جديدة لـ "لوبيز"

وكان قد طرح مؤخرا للنجمة جينفر لوبيز، فيلم جديد بعنوان Shotgun Wedding، الذي اقيم له عرض خاص جديد في قاعة عرض TCL Chinese Theatre في هوليوود.

والفيلم الجديد Shotgun Wedding، هو أحدث الأعمال السينمائية لجينفر لوبيز، وتجسد به النجمة الكبيرة شخصية باسم دارسي، يشارك في بطولة الفيلم أيضًا جوش دوهامل الذي يجسد شخصية باسم توم.

أيضًا الممثلة البارزة التي حصدت مؤخرًا جائزة جولدن جلوب كأفضل ممثلة في مسلسل قصير، جينفير كوليدج تشارك في بطولة الفيلم الجديد بدور رئيسي.