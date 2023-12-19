انت الأن تتابع خبر أحمد فهمي.. بعد نقله إلى المستشفى تعرف علي تطورات حالته الصحية والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - أعلن الفنان أحمد فهمي عبر حسابه الرسمي بموقع تداول الصور والفيديوهات «إنستجرام» عن تعرضه لوعكة صحية طارئة تسببت في نقله إلى المستشفى بصورة مفاجئة مما أثار قلق الجمهور عليه وتساءلوا عن التفاصيل.

ما لا تعرفه عن أحمد فهمي

ممثل ومطرب وملحن وعازف كمان مصري، ولد في 17 مارس 1978، بدأ حياته كعازف كمان مع الفنان عمرو دياب، وما لبث أن شارك في تأسيس فريق (واما) الغنائي مع رفاقه نادر حمدي وأحمد الشامي ومحمد نور، وأصدر معهم عدة ألبومات، هى: (يا ليل، ياغالي عليا، رايحة جاية، كان ياما كان)، وأصدر الألبوم المنفرد (جيت في بالي) باﻹضافة إلى العديد من الأغاني المنفردة.

بداية عام 2013 قام بتقديم برنامج أراب آيدول وشاركته التقديم أنابيلا هلال على قناة إم بي سي 1 ،أما بالنسبة للتمثيل فقد شارك في أول فيلم له (خليج نعمة) في عام 2007 وصرح فهمي أن المخرج طارق العريان هو السر وراء حبه للتمثيل واستمر بالتمثيل في أفلام (بدون رقابة، جدو حبيبي، مصور قتيل)، ومسلسلات (خطوط حمراء، سر علني، الداعية)

تفاصيل تعرض المطرب احمد فهمي لوعكة صحية وحالته الصحية الآن

نشر فهمي أحد أعضاء فرقة واما صورة له من المستشفى وهو يرتدي قميص المستشفى، وعلق عليها قائلًا: «الحمد لله.. قدر الله وماشاء فعل»، دون كشف المزيد من التفاصيل بشأن ما حدث معه ليُطمئن جمهوره عليه.

آخر أعمال احمد فهمي

حكاية ألفريدو من مسلسل 55 مشكلة حب التي حققت نجاحًا جماهيريًا كبيرًا من بطولة النجمة إلهام شاهين المأخوذ عن كتاب يحمل الاسم نفسه للكاتب الراحل مصطفى محمود، وناقشت الحكاية خلال أحداثها مرض الزهايمر لدى كبار السنّ، وضرورة الاهتمام بهم وكيفية التعامل مع مريض الزهايمر و مشاكل المرض وتقلباته.