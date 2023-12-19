انت الأن تتابع خبر طفولة نيللي كريم ومعاناتها مع المرض.. تفاصيل مثيرة في عيد ميلادها الـ 49 والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - ظهرت العديد من المواقع الإلكترونية اليوم وهي تحتفل بعيد ميلاد الفنانة نيللي كريم الـ 49، وهي التي قدمت عدد كبير من الأعمال الفنية المميزة في تاريخها الفني بالسينما والتلفزيون، ولذلك نحرص على تقديم الكثير عن حياتها الشخصية ومعاناتها مع المرض وطفولتها.

طفولة ومرض نيللي كريم

وأكدت الفنانة نيللي كريم على أنها عاشت طفولة صعبة بسبب نشأتها الملتزمة بالثقافة الروسية، ورحل والدها وهي في سن السادسة عشر من عمرها بعدما عاني كثيراً من مرض السرطان، وأيضاً أن والدتها تعاملت بشدة مع وفاة والدها حتي تحافظ على تماسك الأسرة.

وقالت أنها مستمرة في الحزن الشديد على والدها حتى الوقت الحالي، وهذا بسبب استيعابها لوفاته ومرضه بعدما نضجت وكبرت، وأيضاً أنها تعاني كثيراً من فترات الاكتئاب التي تصيبها من وقت إلى آخر ولكنها تحاول أن تتخطي هذا الأمر بحصولها على حافز جديد.

وتعرضت نيللي قبل عام إلى أزمة صحية شديدة الخطورة، وظهر أنه ورم في وجهها وقامت بإجراء عملية جراحية، ونجحت العملية بشكل فعلي وعادت من جديد إلى التمثيل، ولكنها كانت من العمليات الخطيرة التي قامت بإجرائها في الفترة الماضية، وقدمت الكثير من الأعمال الفنية التي حصلت على إعجاب الكثير من المتابعين والمشاهدين في كل مكان.

بداية نيللي كريم الفنية

وولدت نيللي ووالدها مصري وأمها روسية وكانت تقيم في روسيا وهي في سن الـ 6 سنوات وظلت بها لمدة 10 أعوام، وأنهت دراستها فيها، وعادت هي وعائلتها إلى مصر مرة أحرى في عام 1991، وأيضاً اشتركت في دار الأوبر المصرية، ومشوارها الفني بدء في البالية كراقصة بالية، وأصبحت واحدة من أهم وأفضل راقصات البالية بدار الأوبرا المصرية.