نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تعرف على إيرادات أمس لفيلم”أولاد حريم كريم” في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - حقق فيلم "أولاد حريم كريم" أمس في دور العرض السينمائية، إيرادات بلغت 299 جنيهًا، وذلك وفقًا لبيان الموزع السينمائي محمود الدفراوي.

أبطال فيلم "أولاد حريم كريم"

يشارك في بطولة فيلم “أولاد حريم كريم” كل من: مصطفى قمر، داليا البحيري، علا غانم، بسمة، خالد سرحان، عمرو عبدالجليل، تيام قمر، رنا رئيس، هنا داود، تأليف زينب عزيز، إخراج علي إدريس.

قصة فيلم "أولاد حريم كريم"

تدور قصة فيلم أولاد حريم كريم، بعد مرور نحو 18 عامًا من أحداث الجزء الأول، وظهور جيل جديد ودخول الأبناء مرحلة الشباب والمراهقة، ولقاء كريم مرة أخرى بصديقاته الفتيات، وتشتعل قصة حب بين ابنته وابن داليا البحيري.

أحداث فيلم "أولاد حريم كريم"

وشهد الجزء الثاني من الفيلم انتهاء مصير عدد من الشخصيات من بينها جيجي زوجة كريم الحسني التي قدمتها الفنانة ياسمين عبدالعزيز في الجزء الأول، وجاء خلال أحداث الجزء الثاني أنها توفيت وأصبح كريم أرمل، أما شخصية ماجد التي جسدها الراحل طلعت زكريا، فجاء خلال أحداث الجزء الجديد بانفصاله عن زوجته هالة رفعت والسفر خارج مصر.



فيلم "أولاد حريم كريم" يعد استكمالًا لنجاح فيلم "حريم كريم" والذى عرض منذ 18 عامًا وتحديدا فى عام 2005 ودارت أحداثه حول زوجين يتم الطلاق بينهما بسبب سوء تفاهم جرى بينهما، فيحاول الزوج أن يعمل على مصالحة زوجته بشتى الطرق عن طريق الاتصال بزميلاته القدامى أثناء الجامعة.