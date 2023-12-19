نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أدباء بورسعيد يحتفلون بالعيد القومي للمدينة الباسلة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - عقد نادي الأدب أمسية أدبية أمس الإثنين للإحتفال بالعيد القومي للمدينة الباسلة، ضمن البرنامج الثقافي لقصر ثقافة بورسعيد خلال شهر ديسمبر الجاري بإشراف الشاعر السيد السمري مدير القصر.

أبرز الحاضرين

قد أدار الندوة الشاعر عادل الشربينى رئيس النادى الذى رحب بحضور عزة طاهر مسعد أبنة البطل المرحوم طاهر مسعد أحد أفراد مجموعة المقاومه التي أسرت الضابط مورهاوس ابن عم ملكة إنجلترا.

كما رحب بحضور محمد عسران ابن البطل السيد عسران الذى قتل قائد المخابرات البريطانيه ببورسعيد سير وليم، وقدم الشاعر عادل الشربينى الطفلة الموهوبة جنى لإلقاء قصيدة ورحب بالبراعم الجديدة.

الاحتفال بالعيد القومي لمدينة بورسعيد



هذا وقد تحدث محمد السمان عن ذكرياته فى تلك الأيام وتعرض بورسعيد لهجمه شرسة من العدو صمد خلالها الشعب البطل بمقاوميه وتحدث غارات العدو وقصفه للمدينة من الجو والبحر واقساط النابلم على أحياء المدينة ومنازلها لتحترق بساكنيها وقدم الشعب كثير من البطولات من مقاومة بالسلاح ومقاومة بالكلمة وضرب الشعب أروع الامثلة التى ابهرت العالم وقادته وعبروا عن أعجابهم بمقاومة شعب بورسعيد الباسله وضربوا أروع الامثلة حت استطاعت أسرة الشاعر بأكملها ان تخبئ جهاز الاتصال مع القيادة عن أعين العدو وقدم أبطال المقاومه صورة أذهلت الامبراطورية البريطانية بخطفهم الضابط ميرهاوس قريب ملكة بريطانيا ولم يستطيعوا العثور عليه وتصدت المقاومة للانزال الجوى بالجميل.

تلاحم الشعب البورسعيدي لمقاومة المعتدي



وتحدث الاستاذ محمد أبو عياد عن تلاحم الشعب البورسعيدي لمقاومة المعتدى الذي فقد صوابه للمد الثورة في مصر وتأميم قناة السويس وتحدى عبد الناصر لهم بعقد صفقات السلاح مع الكتلة الشرقية وقدم نماذج من المقاومة الفدائى السيد عسران الذى نال من قائد المخابرات البريطانيه بالقاء قنبله يدويه داخل سيارته وقيام المقاوم أمين العصفورى بطبع منشورات (سنحارب ) وتوزيعها لبث روح المقاومة وقيام الصحفي مصطفى شردى بنقل صور فوتوغرافية لجرائم العدو ونقلها إلى الصحافة المصرية ثم إلى العالم والعديد من صور المقاومة بتحدى صلافة المنتدى حتى آخر يوم في انسحابه يجر أذيال الهزيمة، عاشت بورسعيد حرة أبيه وحصن متين لمصرنا الحبيبة.



بطولات بورسعيد ضد العدوان الثلاثى

وقدم الكاتب السيد العبادى عضو مجلس إدارة نادي أدب قصر ثقافة بورسعيد الاستاذ محمد عسران للتحدث عن بطولات البطل السيد عسران ابان العدوان الثلاثى على بورسعيد.



ثم تتابع تقديم الأدباء والشعراء لابداعاتهم مما أضفى جوًا من الحماس والدفء الوطني على الأمسية.

و الجدير بالذكر أن الفعاليات الفنية والثقافية تقام بإشراف إقليم القناة وسيناء الثقافي برئاسة الأديب أمل عبد الله من خلال فرع ثقافة بورسعيد بإدارة د. جيهان الملكي مدير عام الفرع.