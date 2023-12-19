قصور الثقافة تحتفل بختام القوافل الثقافية لمواهب الأزهر بأسيوط

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أحمد جودة - القاهرة - نظم فرع قصر ثقافة أسيوط حفل ختام القوافل الثقافية للموهوبين بالأزهر الشريف، والتي قدمتها الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة عمرو البسيوني، على مدار العام بالتنسيق مع عدد من المعاهد بمنطقة أسيوط الأزهرية، بهدف رفع الوعي الثقافي والفكري، وتعزيز قيم الانتماء والمواطنة للأطفال والشباب بالمحافظة.

تفاصيل الحفل

بدأت فعاليات الحفل الذي شهده قصر ثقافة أسيوط، بعدد من الأغاني الترحيبية قدمها فريق كشافة الأزهر الشريف بساحة القصر، تلاها فقرة اكتشاف مواهب في مجالات الرسم وحفظ المتون العلمية، بجانب مقتطفات من الفقرات الإبداعية لأطفال الدمج من الصفوف الأولى للمرحلة الابتدائية الأزهرية.

معرض فني بإشراف الفنانة أسماء مسعود

وعلى هامش الحفل أقيم معرض فني بإشراف الفنانة أسماء مسعود نتاج الورش الفنية وورش الحفر على المعادن التي شارك بها عدد من الفنانين المبدعين بالأزهر الشريف، إشراف الفنانة أميرة صلاح، وذلك بحضور كل من المحاسب عدلي أبو عقيل السكرتير العام المساعد بالمحافظة، د. علي عبد الحافظ رئيس الإدارة المركزية لمنطقة أسيوط الأزهرية، د. عاصم قبيصي وكيل وزارة الأوقاف، د. وجدي رفعت عميد كلية التربية النوعية، ولفيف من القيادات الثقافية وقطاع الأزهر الشريف.

كلمة ضياء مكاوي رئيس إقليم وسط الصعيد الثقافي

وعلى مسرح القصر بدأت فعاليات الحفل بكلمة لضياء مكاوي رئيس إقليم وسط الصعيد الثقافي، عبر خلالها عن سعادته البالغة لوجوده وسط المبدعين والمتميزين، موجها الشكر والتحية لوزيرة الثقافة ورئيس الهيئة لدعمهما الكامل للقوافل الثقافية الأزهرية، من أجل نشر ثقافة التنوير وإلقاء الضوء على المواهب الإبداعية، مشيرا إلى دور قصور الثقافة في دعم تلك المواهب والعمل على تنميتها من خلال التعاون مع مؤسسة الأزهر الشريف.

د. علي عبد الحافظ يشيد بالتعاون المثمر مع هيئة قصور الثقافة

من جانبه أشاد د. علي عبد الحافظ بالتعاون المثمر مع هيئة قصور الثقافة، متمنياً أن يستمر هذا التعاون خلال العام الجديد، لدعم وتوجيه وبناء قدرات أبناء المعاهد الأزهرية بالمحافظة.

وأثنى على ذلك أحمد حمزة المنسق العام للقوافل الثقافية، مشيرا إلى أن الثقافة الجماهيرية بذلت كل الجهد من أجل دعم مشروع القوافل الأزهرية التي أقيمت طوال العام بالتعاون مع عدد من مؤسسات المجتمع المدني.

فريق كورال الفتيات

ثم توالت الفقرات الفنية للحفل، حيث قدم فريق كورال الفتيات مجموعة من الابتهالات والأناشيد الدينية لكل من الشيخ النقشبندي ونصر الدين طوبار منها رسولك المختار، وعالم أنت بحالي، تلاها باقة من أجمل الأناشيد قدمها فريق البنين منها قمر سيدنا النبي، صلوا على النبي، إشراف الشيخ صلاح مرسي، كما قدم المايسترو حسام حسني أنشودة بعنوان "أبناء الأزهر" من ألحانه وغنائه، هذا إلى جانب عرض بعنوان "أبناء الأزهر يبدعون" قدم خلاله الأطفال المشاركون عددا من المواقف الحياتية، إعداد الشاعر أحمد الشافعي، وإخراج الفنان خالد أبو ضيف.

تكريم قيادات المحافظة والقيادات الأزهرية

واختتم الحفل بتكريم كل من قيادات المحافظة والقيادات الأزهرية بمنحهم درع هيئة قصور الثقافة، كما تم منح شهادات التقدير للقائمين على القوافل الثقافية الأزهرية، بحضور كل من د. على محمود الوكيل الشرعى للمنطقة الأزهرية، د. إبراهيم قدري مدير رعاية الطلاب بمنطقة أسيوط، عيون إبراهيم رئيس حي غرب، الشيخ محمد عبد اللطيف مدير عام الدعوة، والشاعر مدثر الخياط رئيس نادي الأدب المركزي، ونخبة من المثقفين وقيادات المحافظة.