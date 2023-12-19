«مملكة الثقافة العمانية» ملتقى تراثي بولاية وادي المعاول

متابعة ـ سيف الغافري:

أقيم بولاية وادي المعاول بمحافظة جنوب الباطنة ملتقى ثقافي بعنوان (مملكة الثقافة العُمانية)، وذلك لتعريف الشعوب غير العربية بالثقافة العُمانية. حضر الملتقى وفد من البعثة الأثرية الإيطالية من جامعة سابينزا روما من الجمهورية الإيطالية بمشاركة جمعية المرأة العُمانية بوادي المعاول والأُسرة التربوية والإدارية بمدرسة وادي المعاول للتعليم الأساسي ومجلس أولياء الأمور والطلبة.

اشتمل الملتقى على عددٍ من الفعاليات تمثلت في الصيحات الترحيبية باللغتين العربية والإنجليزية، وفن العازي ورقصات شَعبية تراثية، وحلقات تعليم القرآن الكريم والحديث الشريف قديمًا. بعدها تمَّ افتتاح معرض الثقافة العُمانية حيث تجوَّل الوفد والحضور في أروقته واستمعوا لشرح وافٍ حَوْلَه حيث ضمَّ أركانًا تراثية وثقافية، وركن الواقع الافتراضي وثلاثي الأبعاد، إضافة إلى ركن الأكلات العُمانية القديمة والملابس التقليدية وعددٍ من العادات والتقاليد المتوارثة. وشارك يونس بن سعيد اليحمدي بركن ثقافي وتراثي ضمَّ العديد من المقتنيات الأثرية المتنوِّعة التي قام بجمعها والحفاظ عليها وقدَّم شرحًا للحضور.

كما تابع الحضور رحلة في ولاية وادي المعاول باستخدام الذكاء الاصطناعي وعرضًا تفاعليًّا، حيث شاهدوا من خلالها توظيف الذكاء الاصطناعي في نشر الثقافة العُمانية والترويج السياحي والاقتصادي وما تتميز به الولاية من معالم تراثية وسياحية وخدمات تنموية، إضافة للتنوُّع الجغرافي والبيئي والزراعي للولاية. من جهة أخرى قدَّم الوفد المشارك عرضًا مرئيًّا حَوْلَ أنشطته الثقافية والتراثية. وفي الختام تمَّ توزيع الهدايا وشهادات الشكر على المشاركين في الملتقى.

الجدير بالذكر أنَّ الملتقى يهدف إلى تعريف الشعوب الأخرى غير العربية بالثقافة العُمانية الأصيلة وتنمية مهارة التحدُّث باللغة الإنجليزية لدى الطلبة وتعويدهم على التحاور مع الشعوب الأخرى، إضافة لغرس قيمة الاعتزاز بالموروثات العُمانية الأصيلة والحفاظ عليها.