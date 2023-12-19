المطربة بسمة عطا: تامر حسني بيدعمني في كل حاجة

القاهرة - محمد ابراهيم - صرحت المطربة بسمة عطا من أثناء مقابلتها في برنامج ‏ "free time" تقديم الإعلامية يارا أحمد والإعلامية نسمهار الصغير يعرض كل جمعة من كل أسبوع على قناة هي: إن الفنان تامر حسني من الفنانين اللي بحبهم أوي وبعتلي أحضر حفلاته وهو بيدعمني في كل حاجة ومن الشخصيات الجميلة".



وكانت المطربة بسمة عطا شاركت في برنامج "برنامج تالنت بوليفارد" ونالت على إعجاب متابعين كثيرين وانتشرت بشكل كبير على مواقع التواصل الاجتماعي.

ومن الأغاني المميزة التي قدمتها بسمة عطية أغنية "أرجعله تاني" وأغنية "آخر حد" وأغنية "نحزن قليلًا".

مواعيد برنامج free time

برنامج "free time" تقدمه الإعلامية نسمهار الصغير والإعلامية يارا أحمد على شاشة قناة هي يوم الجمعة في الساعة 5 مساء وتستضيف من خلاله عددًا من نجوم الفن وتناقش أهم القضايا المطروحة بين الجمهور.

نبذة عن قناة هي





قناة هي تعد أول قناة مختصة بالمرأة المصرية والعربية، وتقدم عددًا من البرامج المختلفة والمتنوعة، في ظل وجود نخبة كبيرة من الإعلاميين والفنانين.



برامج قناة هي



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وتعرض قناة هي عدد من البرامج ومنها: وماما في المطبخ” لـ عزة جلال"، و"من غير نفسنة" تقديم الفنانات انتصار وبدرية طلبة ونوليا، و"المنسي" تقديم إنجي هشام، و"عركة ستات" تقديم إيناس النجار ومروة سليمان، و"سكينة معجون" تقدمه جينا فتحي، و"حياتنا أحلى" لـ سالي فؤاد، و"مطبخ ستي" إيمان ميرا، و"ست الحبايب" من تقديم هالة فهمي، و"دايما عامر" لـ دعاء عامر، و"ساعة عصاري" لـ عبير الشيخ"، “زووم ونص” نورهان عبد الفتاح، “دعوة فرح” لـ فرح شعبان، “فيس أوف” سارة نخلة.

