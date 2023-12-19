1+1 لآلاء محمود ينافس في مهرجان القاهرة الدولي للفيلم القصير

القاهرة - محمد ابراهيم - يشارك فيلم 1+1 للمخرجة آلاء محمود ضمن فعاليات النسخة الخامسة من مهرجان القاهرة الدولي للفيلم القصير (19 -22 ديسمبر/كانون الأول)، حيث ينافس في مسابقة الفيلم المصري، ويُعرض يوم الأربعاء 20 ديسمبر الساعة 7 مساءً في مركز الهناجر للفنون في دار الأوبرا المصرية، والعرض مجاني بأسبقية الحضور.

فيلم 1+1 في مهرجان البحرين السينمائي

وكان 1+1 قد شارك مؤخرًا في مهرجان البحرين السينمائي، ونافس في مهرجان فيلمي الأول بباريس، وعُرض في مهرجان أسوان الدولي لأفلام المرأة ومهرجان طرابلس السينمائي في لبنان ومهرجان شرم الشيخ السينمائي، وهو من بطولة أمير المصري وسارة عبد الرحمن، وتصوير ماريو غالي وتتولى MAD Solutions مهام توزيع الفيلم عالميًا.

قصة فيلم 1+1

تدور الأحداث بعدما تقضي الحرب الكبرى على المدينة، يتبقى رجل وامرأة ينتمي كل منهما إلى طرف مختلف من المتحاربين. يجد الثنائي نفسهما في موقف يحتم عليهما العيش في صراع بين القتال والعيش في سلام.

نبذة عن المخرجة آلاء محمود

آلاء محمود مخرجة مصرية، أخرجت العديد من الأفلام القصيرة من بينها بالون عام 2016، وفيلم مين اللي بيختار في 2018 أخرجته أثناء دراستها في المعهد العالي للسينما، والذي شارك في مهرجان شرم الشيخ للسينما الآسيوية ومهرجان تريس كورت السينمائي. وأحدث أعمالها هو فيلم 1+1.

فيلم 1+1 في مهرجان فيلمي الأول في العاصمة الفرنسية

كما شارك الفيلم القصير 1+1 للمخرجة آلاء محمود في مهرجان فيلمي الأول الذي أقيم في العاصمة الفرنسية باريس، وعبرت مخرجة الفيلم عن سعادتها بالحدث، قائلة: «فخورة بعرض فيلمي القصير الأول لأول مرة في أوروبا من خلال مهرجان له رصيد علمي وأكاديمي هائل، ما يمنحني طمأنة بأن المجهود الكبير الذي بذلناه قد أتى بثماره، كنت أتمنى التواجد بين الجمهور لسماع رأيه وتعليقاته».

وكان 1+1 شارك في مهرجان أسوان الدولي لأفلام المرأة ومهرجان طرابلس السينمائي في لبنان ومهرجان ميتا دبي السينمائي في الإمارات، وهو من بطولة أمير المصري وسارة عبد الرحمن، وإنتاج El Cravan وتتولى MAD Solutions مهام توزيع الفيلم عالميًا.