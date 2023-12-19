نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عبد وحامي خُط الصعيد وفتوة الموالد.. شخصيات أحمد عبد الحميد بعد شنهابي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - بعد ما لفت الأنظار بشخصية صياد السمك شنهابي في مسلسل تحت الوصاية في رمضان، الممثل الصاعد أحمد عبد الحميد يتألق في أدوار جديدة مثيرة منها العبد.. وحامي خُط الصعيد.. وفتوة الموالد.

شخصيات أحمد عبد الحميد في أعماله المقبلة

- سوف يقوم بتقديم شخصية عبد في فيلم "أسد أسود"، الذي يدور في عصر تجارة العبيد، وسوف يجسد شخصية جريئة وشجاعة ولا يخاف من أسياده والذي يعمل على الوقوف في وجوههم من أجل حق شقيقخه ومستعد أن يضحي بروحه من أجله.



- وفي فيلم "فرقة الموت" سوف يجسد أحمد عبد الحميد شخصية "رمضان" شقيق خط الصعيد الشهير، والذي سوف هيشاركه في عمليات البلطجة والقتل.



- أما في فيلم "شمس الزناتي"، الذي بيدور في عصر الإحتلال الإنجليزي، سوف يقوم أحمد عبد الحميد بتجسيد شخصية "سيد سبرتو"، الذي يعمل رامي سكاكين في الموالد، ورغم عقله المغيب طول الوقت بسبب شرب الخمور، إلا أنه يغلب عليه الطيبة والجدعنة، ولديه صداقة وفية مع باقي الشخصيات.

آخر أعمال أحمد عبد الحميد



يذكر أن آخر أعمال أحمد عبد الحميد هو مشاركته في مسلسل العودة والذي يعرض حاليًا على قناة dmc، وتدور أحداث مسلسل العودة في إطار اجتماعي ممزوج بالطابع الصعيدي، وتم تصوير أغلب مشاهده في مدينة الأقصر، ويتناول العمل عدة قضايا مهمة، من بينها قضية الذهب، خلال 30 حلقة، كما يناقش المسلسل قضية هامة من قضايا صعيد مصر والتى لها علاقة بالتنقيب عن الذهب، حيث تدور معظم أحداث العمل فى مدينة الأقصر إضافة إلى خط درامى آخر خاص بالقاهرة، ويعيش شريف سلامة قصة حب مع تارا عماد أثناء أحداث المسلسل.



أبطال مسلسل العودة





مسلسل العودة من بطولة شريف سلامة، تارا عماد، وليد فواز، أحمد والي، صفاء الطوخي، حمزة العيلي، عصام السقا، محمد عبدالعظيم وشاهيستا سعد، وولاء الشريف، وسارة نور وعدد آخر من الفنانين، والعمل من تأليف أمين جمال وإخراج أحمد حسن، ومكون من 30 حلقة.