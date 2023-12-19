نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر خاص.. ياسر عزت: الذكاء الاصطناعي 'كارثة'.. ومواقع التواصل الاجتماعي بتمثل رقابة على الفنان في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - كشف الفنان ياسر عزت عن رأيه في مواقع التواصل الاجتماعي وعن أزمة الذكاء الاصطناعي، بطولة الفنان أحمد داوود، والذي تصدر المركز رقم 1 في المشاهدات منذ بداية عرض حلقاته على قناة ON ومنصة Watch it.

وصرح الفنان ياسر عزت لـ “دوت الخليج الفني” عن رأيه في أزمة الذكاء الاصطناعي، قائلًا: “الذكاء الاصطناعي كارثة مش عارف هيودينا على فين، خايف أن مهنة التمثيل تنقرض أصلًا من أول كتابة السيناريو لحد التمثيل.. ممكن نعمل فيلم كامل بالذكاء الاصطناعي فـ ربنا يستر”.

أما عن مواقع التواصل الاجتماعي ورقابتها عن الفنان، علق ياسر قائلًا: "مواقع التواصل الاجتماعي بتمثل رقابة على الفنان، لأن في الآخر رد فعل الجمهور بيوصل للفنان، والسوشيال ميديا خلت الـ 100 مليون اللي بيتفرجوا كلهم نقاد، وكل واحد بيقول رأيه، أعتقد أن لازم الفنان يعمل لها حساب بس في نفس الوقت متبقاش هي اللي مسيطرة عليه، لأن ساعات بيكون في حملات موجهة.

مسلسل “زينهم”



ويعرض للفنان أحمد داود حاليًا مسلسل " زينهم" والذي تصدر المركز رقم 1 في المشاهدات منذ بداية عرض حلقاته على قناة ON ومنصة Watch it، ويعد أول بطولة مطلقة لـ أحمد داود في الدراما التليفزيونية، والمسلسل من إخراج يحي إسماعيل وتأليف محمد سليمان عبد الملك وإنتاج شركة أورما استديوز للمنتج تامر مرتضى، وبطولة أحمد داود، كريم قاسم، سلمى أبو ضيف، عماد رشاد، سلوى محمد على.

قصة مسلسل “زينهم”

مسلسل “زينهم” يمزج بين الإثارة والتشويق من جانب وبين الكوميديا الخفيفة، المسلسل يدور في إطار اجتماعي، يعمل على حل ألغاز مجموعة من القضايا الغامضة التي واجهها أحد الأطباء أثناء مسيرته المهنية، وحاول من خلالها كشف غموض الجريمة في كل قضية، اعتمادًا على أصول وقواعد الطب الشرعي العلمية، ما جعل المسلسل ينتمي إلى نوعية الأعمال ذات الحلقات المنفصلة المتصلة.

مواعيد عرض مسلسل زينهم



ويتم عرض مسلسل زينهم على قناة ON في تمام الساعة 8 مساءً ويعاد عرض المسلسل في الساعة 2 صباحًا، ويعاد عرضه في اليوم التالي في تمام الساعة 12 مساءً، كما يتم اعادة عرض المسلسل على قناة ON Drama في الساعة 10 مساء،ويعاد عرض الحلقة الساعة 10 صباحًا والساعة الخامسة عصرًا.