للعام الثالث على التوالي.. غياب يوسف الشريف عن دراما رمضان 2024

القاهرة - محمد ابراهيم - توقفت تحضيرات مسلسل الراكون بشكل نهائي، بعد أن كان هناك مساعي من بعض شركات الإنتاج الأخرى لتقديم هذا العمل في سباق رمضان 2024، إلا أن كل المحاولات باءت بالفشل.

مؤلفة مسلسل الراكون تكشف سبب تاجيله

وقالت إنجي علاء طليقة الشريف ومؤلفة الراكون فى تصريحات صحفية إن التحضيرات الخاصة بالعمل امتدت لعامين وإن كل شيء كان جاهزا لولا بعض الظروف الإنتاجية التى حالت دون تقديمه هذا العام، وبدفعت بتأجيله إلى رمضان 2025، مضيفة أنها لا تعرف وقتها كيف ستكون الأمور.

التعاون الثالث بين يوسف الشريف وإنجي علاء

وكان من المفترض أن يكون مسلسل الراكون هو التعاون الثالث الذي سيجمع بين يوسف والسيناريست إنجي علاء بعدما قدما سويًا مسلسل لعبة إبليس في رمضان 2015 ثم كوفيد 25 في رمضان 2021، فيما شاركت إنجي في أكثر من عمل مع الشريف كمصممة أزياء منهم مسلسلات المواطن إكس وزي الورد ورقم مجهول وكفر دلهاب والنهاية.

طلاق يوسف الشريف وإنجي علاء

ومن ناحية اخري، كانت قد آثارت إنجي علاء وزوجها السابق يوسف الشريف وتصدروا محركات البحث، بسبب نباء انفصالهم، حيث أعلن النجم يوسف الشريف، إنفصاله عن الكاتبة انجي علاء، وكتب الشريف في تغريدته:" قدر الله وما شاء فعل، يؤسفنا ان نعلم نحن يوسف الشريف وإنجي علاء إنه قد تم الانفصال الرسمي بيننا مع التأكيد على استماره علاقه الود والمعزة والاحترام المتبادل تقديرًا لسنوات العيشه الطيبه التي جمعتنا ولأولادنا أجمل نعمه انعمها الله علينا دعواتكم ربنا يكتب لنا اللي فيه الخير اشهد الله يا إنجي إني طول فترة زواجنا ما شفتش منك غير كل خير وربنا يوفقك في اللي جاي الحمد لله على كل شيء".



آخر أعمال يوسف الشريف

ويذكر ان آخر أعمال يوسف الشريف في الدراما مسلسل كوفيد 25، الذي عرض في سباق دراما رمضان2021، وشارك فيه إدوارد، أيتن عامر، أحمد صلاح حسني، إيناس كامل، إسلام جمال، ميدو عادل، أمير صلاح الدين، ديانا هشام، راندا البحيري، صفاء الطوخي، عصام السقا، وعدد آخر من النجوم، فكرة وسيناريو وحوار إنجي علاء ومن إخراج أحمد نادر جلال، وتناول من خلاله تداعيات تطور فيروس كورونا، ودارت الأحداث في إطار من الخيال العلمي، فى تجربة جديدة ومختلفة على الدراما المصرية، كان آخر أعماله فيلم بني آدم، وتم عرضه عام 2018، وكان من تأليف عمرو سمير عاطف وإخراج أحمد نادر جلال، وشارك فيه دينا الشربيني، أحمد رزق، هنا الزاهد والراحل محمود الجندي، وعدد آخر من النجوم وضيوف الشرف.