نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر watch it تطرح البوسترات الأولى لمسلسل “حالة خاصة” في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - طرحت الصفحة الرسمية لمنصة watch it على موقع إنستجرام، البوسترات الأولى لمسلسل “حالة خاصة”، والذى من المقرر عرضه قريبًا، المسلسل أحدث أعمال watch it الأصلية، وذلك بعدما عرضت المنصة عددا من مسلسلاتها الأصلية خلال الفترة الماضية منها «على باب العمارة» بطولة حاتم صلاح، «بالطو» بطولة عصام عمر، والعديد من الأعمال.

أبطال مسلسل “حالة خاصة”

وشارك في مسلسل “حالة خاصة” بطولة الفنان طه الدسوقي، غادة عادل، حسن أبو الروس، وعدد آخر من الفنانين، وهو من تأليف مهاب طارق ومن إخراج عبد العزيز النجار.

أحداث مسلسل «حالة خاصة»

وتدور أحداث «حالة خاصة» لـ غادة عادل في إطار تشويقي حول 10 حلقات، ويُعد العمل البطولة المطلقة الأولى للفنان طه الدسوقي بعد آخر أعماله في الموسم الرمضاني الماضي من خلال مسلسل «الصفارة»، مع الفنان أحمد أمين.

أحدث أعمال غادة عادل

ومن ناحية اخري، شاركت غادة عادل في بطولة فيلم «البطة الصفرا» من بطولة محمد عبد الرحمن،، ومحمود حافظ، وصلاح عبدالله، وفرح الزاهد، وإبرام سمير، وحسن أبو الروس، وعمرو رمزى، والفيلم من تأليف محمود عزت، وإخراج عصام نصار.



آخر أعمال غادة عادل

ويذكر ان آخر أعمال غادة عادل هو فيلم مرعي البريمو من بطولة محمد هنيدي، وغادة عادل، أحمد بدير، محمد محمود، علاء مرسي، مصطفى أبو سريع، نانسي صلاح، لطفى لبيب، نيللى محمود، ومن تأليف إيهاب بليبل وإخراج سعيد حامد، وتدور أحداث الفيلم في إطار كوميدي حول المعلم مرعي، الذي يعمل في تجارة البطيخ، حيث يواجه العديد من المواقف والمفارقات الكوميدية المثيرة من خلال عمله.

آخر اعمال الفنان طه دسوقي

وكان آخر اعمال الفنان طه دسوقي مشاركته في مسلسل «الصفارة»، بطولة أحمد أمين، ومكون من 15 حلقة، وشارك في بطولة العمل: آية سماحة، سامية الطرابلسي، حاتم صلاح، محمد رضوان، محمود البزاوي، إنعام سالوسة، ماريا أسامة، رانيا عبد الناصر، وليد عبد الغنى، ولاء قداح، وظهور خاص محمود البزاوي وسامية الطرابلسي ومحمد رضوان وضيوف الشرف: حسن عبد الفتاح، محمد طعيمة، والعمل تأليف ورشة كتابة تضم سارة هجرس وشريف عبد الفتاح وعبد الرحمن جاويش وإخراج علاء إسماعيل.