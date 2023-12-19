نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر داليا البحيري: 'غزة هي آخر فرصة تلحق بها انسانيتك وفيلم رعب على الهواء مباشرة' في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - ردت النجمة داليا البحيري عبر حسابها بموقع Instagram، على التساؤلات التي تصلها من جماهيرها وأصدقائها بسبب دعمها لغزة وأهلها وسط الحرب الدائرة في فلسطين منذ السابع من أكتوبر، كتبت: "اتسألت مؤخرا، أحدهم: أنت مالك بس ومال غزة ؟!!! أنا: نعم؟! أحدهم: أنت اتأذيتي قوي علي فكرة أنا جوة نفسي:قول والمصحف مالي ومال غزة ؟!!!! مالي ومال غزة؟!!!

وتابعت: اقولك انا بقي مالي ومال غزة …غزة هي آخر فرصة تلحق بيها روحك وانسانيتك !!! غزة يعني بتحس بغيرك ومهموم بقضية انسانية قبل قضية سياسية بعيد عن أي صراعات ! غزة يعني إنه مش عادي تشوف شعب لاحول له ولا قوة اعزل معظمه من النساء والشيوخ والأطفال يباد ويمحي من الوجود أمام مرأي ومسمع من العالم اجمع ولا يتحرك ساكن لأحد!!!

وإضافت: غزة يعني فيلم رعب علي الهواء مباشرة تختار تشوفه أو تقلب القناة أو تغير المنصة وتشاهد مسلسل كريستال أو الخائن وتقزقز لب وانت تحت الباطنية متدفي !! غزة يعني اعرف أرد علي ربنا سبحانه وتعالي يوم الدين وأقوله إني عملت يا دوب أضعف الإيمان !وكنت بعمل پوست خايب أو بعمل شير أو بقاطع منتجات البعدا لعلها المنجية ! ده ردي علي سؤال مالي ومال غزة!!!



واختتمت: وربنا هو الرزااااااق هو الرزااااااق هو الرزاااااااق ربنا وحده ولي نعمتي ونعم بالله العلي العظيم ….طظ في كل حاجة قدام لحظة ابص فيها في المرايا واقول الحمد لله علي نعمة الإحساس والكرامة وعزة النفس ! اللهم ديمها نعمة قضيتي قضية إنسانية بحتة! ملهاش علاقة بالسياسة! أنا لا بفهم في السياسة ولا بحبها ! عرفتوا مالي ومال غزة ؟

آخر أعمال داليا البحيري

يذكر أن آخر أعمال داليا البحيري هو فيلم "أولاد حريم كريم" وشارك في بطولته بجانبها، مصطفى قمر، بسمة، علا غانم، خالد سرحان، ومع نجوم "أولاد حريم كريم" عمرو عبد الجليل وبشرى، بالإضافة إلى مجموعة من النجوم الشباب، منهم تيام مصطفى قمر، رنا رئيس، وهنا داود، يوسف عمر، كريم كريم، وتأليف زينب عزيز وإخراج على إدريس، الفيلم يعد استكمالا لنجاح فيلم "حريم كريم" والذي عرض منذ 18 عامًا، وتحديدا في عام 2005، ودارت أحداثه حول زوجين يتم الطلاق بينهما بسبب سوء تفاهم جرى بينهما، فيحاول الزوج أن يعمل على مصالحة زوجته بشتى الطرق عن طريق الاتصال بزميلاته القدامى أثناء الجامعة، ايضا شاركت في مسرحية "سيدتي أنا" إنتاج فرقة المسرح القومي برئاسة الفنان القدير د. أيمن الشيوي ودراماتورجيا وإخراج محسن رزق، بطولة داليا البحيري، نضال الشافعي، وفريد النقراشي، محمد الدسوقي، ‏ومجموعة من نجوم المسرح القومي.