نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر حصاد ٢٠٢٣.. عديد من الطلاقات بين الفنانين أبرزهم تامر حسني وشيرين عبدالوهاب في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

يبدو ان عام ٢٠٢٣ هو عام الانفصال بالوسط الفني، فمنذ بداية العام ونحن نرى حالة طلاق تلو الأخرى وكان بعضهم صدمة كبيرةللجمهور، يرصد لكم دوت الخليج الفني أبرز الطلاقات التي وقعت بالوسط الفني خلال عام ٢٠٢٣.





تامر حسني وبسمة بوسيل





في اليوم الـ٢٧ من ابريل تم الانفصال بين النجم تامر حسني وبسمة بوسيل بعد زواج دام لمدة ١١ عام.





وأعلنت حينها بسمة الانفصال عبر ستوري انستجرام وظلت علاقتهم طيبة بعد الانفصال ودائمًا ما يدعموا بعضهم البعض.





بشرى ورجل الأعمال سالم هيكل





انفصلت الفنانة بشرى عن زوجها رجل الأعمال سالم هيكل في 28 مايو 2023 بعد زواج بينهما دام لمدة 3 سنوات.





وأعلنت بشرى، خبر الانفصال من خلال بيان قالت فيه: "الانفصال تم في هدوء واحترام.. نحن ما زلنا أصدقاء وهو أمر لا يخص أحد سوىأسرتي وأسرته".





تامر عاشور وسمر أبو شقة





وفي ١٠ يونيو تم الانفصال بين الفنان تامر عاشور وزوجته سمر أبو شقة في هدوء.





نسرين طافش وشريف شرقاوي





وفي ١٣ يوليو تم الانفصال لتاني مرة بين الفنانة نسرين طافش وزوجها شريف الشرقاوي وأعلنت خبر الانفصال عبر انستجرام.





أحمد سعد وعلياء البسيوني





كما انفصل المطرب أحمد سعد عن زوجته مصممة الأزياء علياء البسيوني في 29 أغسطس 2023، بعدما انجبا "علياء ومريم".





وكتبت علياء، عبر حسابها الشخصي على إنستجرام: "الحمد لله على كل شيء، تم الطلاق بيني وبين أحمد من شوية بناءً على رغبته.. حابةأشكر أحمد جدًا على أصله الغير طيب ومعدنه السيئ وحابه اقوله شكرًا على قرارك اللحظي الغير موفق في خراب بيتنا وتدمير أسرتناالجميلة، اللي أنا حقيقي تعبت فيها لوحدي تمامًا وحاولت وعديت بمواقف مفيش حد في مكاني يقبلها عشان الأسرة دي، وعشان المشواراللي أنا ابتديته ومكنتش حابه إنه ينتهي.. شكرًا على توقيتك الجميل وأنا قاعدة ببنتي 3 أيام وأنت مش عارف حاجة عشان مشغول فيالساحل وخروجات وبعدها شغلك، أكبر شكر على المقلب اللي أنا أخدته في العلاقة دي واللي كنت فاهمه إن ليها قيمة ببني وبضحيوبتنازل عشانها وانت طلعتها ولا تسوى وربنا معايا أنا وبناتي في اللي جاي وينتقم منك ويديلك على قد كل حاجة حصلت".





شريف منير ولورا عماد





وبالـ٢٥ من سبتمبر انفصل الفنان شريف منير عن زوجته لورا عماد بعد زواج دام لأكثر من ٢٠ عام انجبا خلالهم فريدة وكاميليا.





وقد أعلن الانفصال الفنان شريف منير عبر حسابه الشخصي على موقع تبادل الصور انستجرام.





ياسر فرج وهبة الهواري





كما انفصل الفنان ياسر فرج عن زوجته مذيعة الراديو هبة الهواري في 9 نوفمبر، بعد زواج استمر لمدة عام و8 أشهر.





بوسي وهشام ربيع





انفصلت المطربة بوسي عن زوجها رجل الأعمال هشام ربيع، في 14 نوفمبر 2023، وأعلن خبر الانفصال، هشام ربيع في بيان صحفي.





أحمد فهمي وهنا الزاهد





وبعد العديد من الشائعات التي لاحقت أحمد فهمي وهنا الزاهد طوال العام، انفصلا يوم ١٥ من نوفمبر بعد زواج بينهما استمر لمدة سنوات.





وأعلنت هنا خبر الانفصال عبر ستوري إنستجرام، قائلة: "الحمد لله تم الانفصال بيني وبين أحمد بعد 4 سنوات زواج وربنا يكتب لكل واحدفينا الخير".





يوسف الشريف وانجي علاء





وصدمت انجي علاء الجماهير باعلانها الانفصال بينها وبين زوجها الفنان يوسف الشريف وذلك يوم ٢٨ نوفمبر.





وأعلنت الانفصال عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وتلقوا العديد من التعليقات والدعاء ان يعودا الزوجان سويًا من جديد.





شيرين عبدالوهاب وحسام حبيب





وبيوم ١٦ ديسمبر اعلن الاعلامي عمرو أديب انفصال الفنانة شيرين عبدالوهاب والفنان حسام حبيب لثاني مرة.





ودلك خلال برنامجه "الحكاية" الذي يعرض على قناة ام بي سي مصر.