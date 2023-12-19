العوضي يطرح الإعلان الدعائي الأول لفيلمه الجديد 'الإسكندراني'

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أحمد جودة - القاهرة - طرح الفنان أحمد العوضي، قبل قليل، الإعلان الدعائي الأول لفيلمه الجديد «الإسكندراني»، المُقرر طرحه في دور العرض المحلية 4 يناير المقبل، و11 من الشهر نفسه في سينمات الخليج.

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العوضي يروج لـ فيلم «الإسكندراني»

ونشر العوضي خلال حسابه الرسمي على موقع إنستجرام، الإعلان الدعائي الأول لفيلمه الجديد «الإسكندراني»، وكتب أحمد العوضي على البرومو، معلقًا: “بكر الإسكندراني حضر.. إحنا بتوع كله ولا يا ولا”.



تفاصيل البرومو الأول لفيلم الإسكندراني



وجاء الإعلان الدعائي الأول للفيلم حافلا بالمعارك ومشاهد الأكشن، التي كان محورها "بكر الإسكندراني"، ويلعب دوره أحمد العوضي، وخلال اللحظات الأولى من الإعلان الدعائي للفيلم، وصل "بكر الإسكندراني" إلى أحد الموانئ، وفي لقطة تالية تم استقباله بواسطة عدد كبير من أنصاره، ليعلن أنه منذ ذلك اليوم أصبح كبير الإسكندرية، تنقلت الكاميرا بين مصر وأوروبا، ونشاهد العوضي يشتبك مع آخرين، سواء في مباريات رياضات قتالية، أو في معارك كان ضحية إحداها الشخصية التي يلعبها الفنان محمود حافظ.

كما ظهر أيضا الفنانان عصام السقا ومجدي فكري في لقطات من إعلان الفيلم، أما النجمة زينة، فأظهر الإعلان وجود علاقة مضطربة بينها في دور "قمر"، وبين "بكر الإسكندراني"، وكشف برومو فيلم "الإسكندراني" عن وجود أكثر من جملة حوارية، من الجمل التي يتداولها جمهور العوضي عادة بعد عرض أعماله، ومنها "بكر الإسكندراني حضر" و"دا أنا ههينك" و"ده إحنا بتوع كله.. ولا يا ولا"، كما ظهر وشم الإسكندراني على ذراع أحمد العوضي في لقطة من الإعلان.

أبطال فيلم «الإسكندراني»

«الإسكندراني» فيلم للمُخرج خالد يوسف، مأخوذ عن رواية الإسكندراني للكاتب الكبير الراحل أسامة أنور عكاشة، ويجسد «العوضي» فيه دور البطولة، بجانب زينة، حسين فهمي، صلاح عبد الله، محمود حافظ، محمد رضوان، عصام السقا ورحاب الجمل، والوجه الجديد تسنيم مطر.

قصة فيلم “الإسكندراني”



تتلخص في شخصية الإسكندراني الذي يتعرض للعديد من الأزمات ويحتدم الخلاف بينه وبين والده وابنه وتتسارع الأحداث، ليقرر العوضي السفر إلى الخارج ويغيب لأكثر من 10 سنوات وبعدها يعود للوطن ويصبح شخصًا ناجحًا ويتزوج من "زينة" وتستمر الأحداث بتفاصيل مليئة بالأكشن، واستخدم خالد يوسف لوكيشن مدينة الإسكندرية داخل المدينة، لتظهر وكأنها أحد شوارع ومحلات المدينة الساحلية، وقام بتغيير شكلها بشكل يتماشى مع الأجواء الشتوية في المدينة، حيث من المرجح أن يكون العمل ضمن الأفلام المعروضة خلال موسم الشتاء وتحديدًا إجازة منتصف العام الدراسي.

