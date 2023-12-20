محمود حمدان يعلن بدأ تصوير مسلسل ب 100 راجل

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أحمد جودة - القاهرة - أعلن المؤلف محمود حمدان عن بدأ تصوير أحدث أعماله الدرامية من تأليفه والذي يحمل إسم ب 100 راجل، وذلك عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك.

منشور محمود حمدان

حيث قام محمود حمدان بنشر صورة تجمعه بطاقم عمل المسلسل وذلك عبر حسابه الخاص على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، وكتب قائلًا: توكلنا علي الله بدايه تصوير مسلسل ب ١٠٠ راجل بطولة سمية الخشاب

رمضان ٢٠٢٤

تأليف: محمود حمدان

شارك في الكتابة: محمد عبد المولي

إخراج: إبرام نشأت

إنتاج: mgr

أحداث مسلسل ب 100 راجل

مسلسل ب 100 راجل يتكون من 15 حلقة ينتمي للدراما الشعبية وتدور أحداثه في الحارة المصرية في إطار تشويقي اجتماعي، وتلعب سمية الخشاب شخصية سيدة تعيش في منطقة شعبية وتخوض عدد من التجارب الصعبة، وتتعرض للعديد من المواقف التي ستغير حياتها رأسًا على عقب.

وكان محمود حمدان كان قد قال أن سمية الخشاب ستظهر بدور فتاة شعبية اسمها "غالية" من أسرة بسيطة تضطرها الظروف للعمل سائقة ميكروباص وتدخل في صراعات لم تكن تتخيلها ضمن الأحداث.

وفي نفس السياق، أكد محمود حمدان أن سمية الخشاب متحمسة للمسلسل بشكل كبير خاصة وأنها تعود به لدراما رمضان بعد غياب عامين بعد أن شاركت عام 2021 بمسلسل "موسى"، قائلًا: "سمية واحشها النجاح جدا".

كما كشفت سمية الخشاب، في تصريحات صحفية عن تفاصيل دورها، قائلة: تواصل معي المنتج ممدوح شاهين وطلب منى قراءة مسلسل بـ 100 راجل، وتحمست جدًا للورق لأنه غني وفيه تفاصيل، كان في البداية يتكون من 15 حلقة، ولكن تم اتخاذ قرار لعدم ضغط القصة بأن يصبح 30 حلقة.

وعن شخصيتها في المسلسل أوضحت سمية: هي غالية أبو الدهب، شخصية قوية، بنت بلد، بنت الحارة الشعبية، وتدور الأحداث حول مواجهتها العديد من الأزمات في حياتها، وهو دور مركب وصعب.

والمسلسل من بطولة هالة فاخر ومحمود عبد المغني وسمية الخشاب وإبراهيم السمان ونانسي صلاح



نبذة عن محمود حمدان

محمود حمدان هو ممثل ومؤلف مصري تخرج في المعهد العالي للفنون المسرحية قسم التمثيل والإخراج وحصل علي جائزة أفضل ممثل في مهرجان أفلام المبدعين العرب عام 2009، وحصل علي جائزة لجنة التحكيم الخاصة بأكاديميه الفنون عام 2011، من أعماله الدرامية مؤلفا مسلسل يوميات زوجة مفروسة أوي ج3، وفيلم الديزل، ومسلسل عوالم خفية، وشارك بالتمثيل في مسلسل إلا أنا، واختراق وغيرها من الأعمال.

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