حصاد 2023.. ميرنا نور الدين ونانسي نور وأسماء أبو اليزيد أبرز زيجات الوسط الفني

القاهرة - محمد ابراهيم - عدد من الفنانين احتفلوا بزفافهم خلال موسم 2024 وكانوا حديث السوشيال ميديا بإطلالتهم البسيطة أبرزهم الفنانة أسماء أبو اليزيد وبسمة داوود والإعلامية نانسي نور على الفنان تامر عاشور والفنانة ميرنا نور الدين.

ميرنا نور الدين

تصدر اسم الفنانة ميرنا نور الدين، تريند "جوجل" يونيو الماضي، وذلك بعد ساعات من احتفالها بحفل زفافها،على شاب من خارج الوسط الفني، يدعى عمر عطية، وسط حضور عدد كبير من نجوم الفن، منهم: صلاح عبد الله، علي ربيع، أحمد الشامي، كريم عفيفي، المنتج أحمد السبكي، أوس أوس، أحمد زاهر، محمد علي رزق، إنجي علاء، محمد ثروت، بسمة بوسيل، محمد جمعة، فريال يوسف، توني ماهر، لقاء سويدان، هاجر الشرنوبي، حازم إيهاب، والمخرج خالد جلال.

تامر عاشور ونانسي نور

احتفل الفنان تامر عاشور بعقد قرانه على الإعلامية نانسي نور من خلال حسابه الشخصي على موقع فيسبوك " في أكتوبر الماضي وحضر عدد من النجوم حفل الزفاف.

وكتب تامر عاشور: “الحمدلله الذي تتم بنعمته الصالحات تم عقد قرأنا”.

بسمة داوود

احتفل المؤلف هانى سرحان بحفل زفافه على الفنانة بسمة داود في جو عائلى في صحن مسجد محمد علي بقلعة صلاح الدين الأيوبي، حيث حضر أصدقاء هانى وبسمة من النجوم والمقربين في نوفمبر الماضي.

أسماء أبو اليزيد

احتفلت الفنانة أسماء أبو اليزيد منذ أيام بحفل زفافها في القلعة، وحضر عدد كبير من الوسط الفني والأهل والأقارب، وسبق واحتفلت أسماء في شهر مايو الماضي بخطبتها على مدرب اللياقة البدنية محمد الخطيب، في جوء عائلي.