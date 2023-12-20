نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عزيز الشافعي برفقة أبطال مسرحية "السندباد" (صور) في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - شارك الملحن عزيز الشافعي، متابعيه مجموعة من الصور من كواليس مسرحية "السندباد" التي بدأ عرضها مؤخرًا ضمن فعاليات "موسم الرياض" وذلك عبر حسابه الرسمي على موقع الصور والفيديوهات انستجرام.





وظهر "الشافعي" بالصور مع أبطال المسرحية الفنان كريم عبدالعزيز ونيللي كريم وعلق قائلا: "الحمد لله نجاح كبير لمسرحية السندباد وحضور جماهيري كامل العدد لليوم التاني، سعيد بأغاني وموسيقى المسرحية ورد فعل الجمهور الكريم".





نجوم مسرحية السندباد





ويشارك في بطولة مسرحية السندباد عدد من النجوم على رأسهم كل من كريم عبدالعزيز، نيللي كريم، بيومي فؤاد، شيماء سيف، مصطفى خاطر، المسرحية تجدد لقاء كريم عبد العزيز بجمهور المسرح بعد غياب 22 عامًا.



أحداث مسرحية السندباد



ويجسد كريم عبد العزيز في المسرحية "السندباد"، شخصية عمر أبو الهول، الذي يختبئ في مقبرة قديمة للهروب من المعلم سنوسي،وهناك يكتشف سلسلة تنقله عبر الزمن إلى عصر السندباد، ويتنكر عمر في دور السندباد، ويعيش كأنه عاد من رحلته الطويلة التي اختفىفيها، ليخوض مغامرات وبطولات تاريخية، حتى يكتشف سر العودة إلى زمنه الحالي، وتتغير حياته بشكل جذري بهذه التجربة.





آخر أعمال كريم عبدالعزيز

شارك الفنان كريم عبد العزيز مؤخرًا في بطولة فيلم بيت الروبي الذي تم عرضه في دور العرض السينمائي وحقق نجاحًا كبيرًا وشاركهالبطولة كل من نور اللبنانية وكريم محمود عبد العزيز ونور وتارا عماد وسليمان عيد، تأليف محمد الدباح وريم القماش، وإخراج بيتر ميمي.

وتدور أحداثه في إطار كوميدي اجتماعي، حول زوجين يعانيان من بعض المشاكل بسبب معاناة الزوجة من مشكلة في الإنجاب، ممايضطرها إلى اختطاف أحد الأطفال للتغلب على تلك المشكلة، ويجسد كريم عبد العزيز ونور دور الزوج