نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تعرف على موعد عرض "عصابة عظيمة" بالسينمات في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - كشفت المنتجة والفنانة اسعاد يونس موعد طرح فيلمها الجديد “عصابة عظيمة” من خلال حسابها الشخصي على موقع" إنستجرام".

كتبت إسعاد يونس: “أخيرا اسعاد يونس راجعة بعد غياب عن شاشة السينما بفيلم (عصابة عظيمة) في ٤ يناير”.

وكانت قد طرحت الشركة المنتجة لفيلم “عصابة عظيمة” منذ أيام الإعلان التشويقي الرسمي للفيلم، للترويج للعمل عبر صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك”، حيث ظهرت من خلاله الفنانة إسعاد يونس، وهي تجسد شخصية امرأة في الخمسينات من عمرها فقدت بصرها نتيجة حادث، ويتسبب ابنها الساذج كريم عفيفي في خسارة منزلها والاستلاء على أموالها.

قصة العمل

يتناول أحداث الفيلم الجديد، "عصابة عظيمة"، قصة اجتماعية كوميدية، حيث تقوم سيدة كفيفة، أداء إسعاد يونس، بتكوين عصابة مع نجلها كريم عفيفي. يجد كريم نفسه في مواقف صعبة، بينما تحاول والدته حل المشكلات. الفيلم يضم أيضًا أداءًا لفرح الزاهد بدور زوجة كريم.

أبطال العمل

فيلم "عصابة عظيمة" يضم نخبة من نجوم الفن فهو من بطولة كلًا من إسعاد يونس، كريم عفيفي، محمد محمود، فرح الزاهد، وعنبه، ويشارك فيه أيضًا عدد من ضيوف الشرف، من بينهم محمد ثروت وعارفة عبدالرسول، الفيلم من تأليف هاجر الإبياري، إخراج وائل إحسان، وإنتاج إسعاد يونس.

وفي سياق مختلف يستعد أحمد مكي، حاليًا لتصوير فيلمه الجديد، الذي يجمعه بالنجمة إسعاد يونس، والذي يعود به إلى جمهور السينما بعد فترة طويلة من غياب منذ تقديمه لفيلم "سمير أبو النيل"، ومن المقرر أن يبدأ في عمل جلسات العمل مع الفنانة إسعاد يونس،خلال الأيام القليلة المقبلة، ولاختيار الأبطال المشاركين معهم في العمل.