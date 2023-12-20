نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بالتعاون مع عمر كمال.. عمرو الليثي يطرح أغنية "أخوك يشرف بلد" من فيلم "حمص وحلاوة" في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أطلقت شركة السبكي للإنتاج الفني فيديو كليب لأغنية "أخوك يشرف بلد"، من فيلم "حمص وحلاوة"، بأداء النجمين محمود الليثي وعمر كمال، عبر قناتها الرسمية على يوتيوب، ومن المقرر طرح الفيلم في دور العرض قريبًا.

أغنية أخوك يشرف بلد

أغنية "أخوك يشرف بلد" من كلمات مصطفى الجن، ألحان علاء غنيم، وتوزيع إسلام شيبسي.

إحداث فيلم حمص وحلاوة

فيلم "حمص وحلاوة" إخراج أحمد البدرى، بطولة حجاج عبد العظيم ويجتمع فيه عدد من نجوم الغناء الشعبى، ومنهم أمينة ومحمود الليثى ومحمد أسامة وأحمد شيبة وعبد الباسط حمودة ورضا البحراوى وحسن الخلعى تأليف سيد السبكى وتدور قصتة فى إطار كوميدي رومانسى.

أخر أعمال محمود الليثي

ويذكر أن آخر أعمال محمود الليثي هو أغنية سطلانة من فيلم بعد الشر، بالتعاون مع المطرب عبد الباسط حمودة وحمدي بتشان وحسنالخلعي، وتعد أغنية سطلانة من فيلم بعد الشر من كلمات مصطفى حسن، ألحان كريم عاشور، توزيع أماديو.

ويذكر أن أخر أعمال عمر كمال أغنية "صباحك فل" من كلمات إسلام المصري، وتوزيع فيجو الدخلاوي.