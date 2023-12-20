نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر "عيد ميلاد فؤش".. محمد فؤاد يحتفل بعيد ميلاده في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - احتفل الفنان محمد فؤاد بعيد ميلاده، عبر حسابه الرسمي على موقع الصور والفيديوهات انستجرام.





وشارك فؤاد صورة له عبر انستجرام وعلق عليها قائلًا: "20/12 عيد ميلاد فؤش".





من هو محمد فؤاد؟





ولد محمد فؤاد في يوم 20ديسمبر عام 1961 في مدينة الإسماعيلية، وتربى في حي عين شمس، وله من الأخوة 7، ومن الأخوات 3، نشأعلي حب سماع الغناء الأصيل مثل: عبد الحليم حافظ، وفريد الأطرش وأم كلثوم.

تنقلت عائلته بين أكثر من حي من أحياء القاهرة، وكان يغلب علي هذه الأحياء الطابع الشعبي البسيط، مما انعكس بشكل مباشر عليشخصية محمد فؤاد.





بدايته





بدأ حب محمد فؤاد للغناء في مرحلة مبكرة من حياته، فقد كان مشهورا بين جميع أصدقائه بحبة للغناء، حيث كانت النقلة الحقيقية في حياةمحمد فؤاد، والتي فتحت له أبواب الشهرة والنجومية العريضة من مصر والوطن العربي، جاءت من خلال الصدفة البحتة، وذلك خلال وجودهلمشاهدة فرقة فور إم بقيادة الفنان عزت أبو عوف





ألبومات الفنان محمد فؤاد

في السكة 1983

عالم الفنخفة دمه 1986

هاود 1987

ياني 1988

اسالي 1990

مشينا 1992

شيكا بيكا 1993

حبينا 1994

نحلم 1995

حيران 1996

كامننا1997

الحب الحقيقي 1998

قلبي وروحي وعمري 1999

القلب الطيب 2000

كبر الغرام 2001

شاريني 2003

حبيبي يا 2005

ولا نص كلمة 2007

بين أيديك 2010





آخر أعمال محمد فؤاد

وطرحت وزارة الصحة والسكان، الأغنية الرسمية لمبادرة «100 يوم صحة» عبر منصاتها الإلكترونية، في يوليو الماضي، والتي أهداهاالفنان فؤاد رسميًا إلى الحملة، دعمًا منه لجهودها حيث تقدم الخدمات بالمجان لمئات الآلاف من المواطنين المصريين يوميًا.