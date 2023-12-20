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نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر "عيد ميلاد فؤش".. محمد فؤاد يحتفل بعيد ميلاده في المقال التالي
أحمد جودة - القاهرة - احتفل الفنان محمد فؤاد بعيد ميلاده، عبر حسابه الرسمي على موقع الصور والفيديوهات انستجرام.
وشارك فؤاد صورة له عبر انستجرام وعلق عليها قائلًا: "20/12 عيد ميلاد فؤش".
من هو محمد فؤاد؟
ولد محمد فؤاد في يوم 20ديسمبر عام 1961 في مدينة الإسماعيلية، وتربى في حي عين شمس، وله من الأخوة 7، ومن الأخوات 3، نشأعلي حب سماع الغناء الأصيل مثل: عبد الحليم حافظ، وفريد الأطرش وأم كلثوم.
تنقلت عائلته بين أكثر من حي من أحياء القاهرة، وكان يغلب علي هذه الأحياء الطابع الشعبي البسيط، مما انعكس بشكل مباشر عليشخصية محمد فؤاد.
بدايته
بدأ حب محمد فؤاد للغناء في مرحلة مبكرة من حياته، فقد كان مشهورا بين جميع أصدقائه بحبة للغناء، حيث كانت النقلة الحقيقية في حياةمحمد فؤاد، والتي فتحت له أبواب الشهرة والنجومية العريضة من مصر والوطن العربي، جاءت من خلال الصدفة البحتة، وذلك خلال وجودهلمشاهدة فرقة فور إم بقيادة الفنان عزت أبو عوف
ألبومات الفنان محمد فؤاد
- في السكة 1983
- عالم الفنخفة دمه 1986
- هاود 1987
- ياني 1988
- اسالي 1990
- مشينا 1992
- شيكا بيكا 1993
- حبينا 1994
- نحلم 1995
- حيران 1996
- كامننا1997
- الحب الحقيقي 1998
- قلبي وروحي وعمري 1999
- القلب الطيب 2000
- كبر الغرام 2001
- شاريني 2003
- حبيبي يا 2005
- ولا نص كلمة 2007
- بين أيديك 2010
آخر أعمال محمد فؤاد
وطرحت وزارة الصحة والسكان، الأغنية الرسمية لمبادرة «100 يوم صحة» عبر منصاتها الإلكترونية، في يوليو الماضي، والتي أهداهاالفنان فؤاد رسميًا إلى الحملة، دعمًا منه لجهودها حيث تقدم الخدمات بالمجان لمئات الآلاف من المواطنين المصريين يوميًا.