في عيد ميلاده.. دخل الفن صدفة ولقب بـ ابن البلد ما لا تعرفه عن محمد فؤاد

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القاهرة - محمد ابراهيم - يصادف اليوم عيد ميلاد ابن البلد الفنان محمد فؤاد فهو مغني وملحن وممثل مصري، ظهر على الساحة الفنية في ثمانينيات القرنالعشرين، لقب بابن البلد، وصوت مصر، وقدم العديد من الأعمال الفنية المتنوعة خلال مسيرته، قدم 19 ألبوم غنائي وأكثر من 8 أفلامسينمائية و3 مسلسلات درامية وبرنامج مقالب والكثير من الأغاني نوعية فيديو كليب وأغاني المسلسلات،فهو من مواليد 20 ديسمبر 1961،ليكمل اليوم عامه الـ 61.
من هو محمد فؤاد؟
ولد محمد فؤاد في يوم 20ديسمبر عام 1961 في مدينة الإسماعيلية، وتربى في حي عين شمس، وله من الأخوة 7، ومن الأخوات 3، نشأعلي حب سماع الغناء الأصيل مثل: عبد الحليم حافظ، وفريد الأطرش وأم كلثوم.
تنقلت عائلته بين أكثر من حي من أحياء القاهرة، وكان يغلب علي هذه الأحياء الطابع الشعبي البسيط، مما انعكس بشكل مباشر عليشخصية محمد فؤاد.
بدايته
بدأ حب محمد فؤاد للغناء في مرحلة مبكرة من حياته، فقد كان مشهورا بين جميع أصدقائه بحبة للغناء، حيث كانت النقلة الحقيقية في حياةمحمد فؤاد، والتي فتحت له أبواب الشهرة والنجومية العريضة من مصر والوطن العربي، جاءت من خلال الصدفة البحتة، وذلك خلال وجودهلمشاهدة فرقة فور إم بقيادة الفنان عزت أبو عوف، والتحق بعدها في فرقته.
ألبومات الفنان محمد فؤاد
- في السكة 1983
- عالم الفنخفة دمه 1986
- هاود 1987
- ياني 1988
- اسالي 1990
- مشينا 1992
- شيكا بيكا 1993
- حبينا 1994
- نحلم 1995
- حيران 1996
- كامننا1997
- الحب الحقيقي 1998
- قلبي وروحي وعمري 1999
- القلب الطيب 2000
- كبر الغرام 2001
- شاريني 2003
- حبيبي يا 2005
- ولا نص كلمة 2007
- بين أيديك 2010
أعمال الفنان محمد فؤاد السينمائية
- القلب وما يعشق 1991
- أمريكا شيكا بيكا 1993
- إشارة مرور 1995
- يوم حار جدا 1996
- إسماعيلية رايح جاي 1997
- رحلة حب 2001
- هو في إيه؟! 2002
- غاوي حب 2005
أعمال الفنان محمد فؤاد الدرامية
- دعوة للحياة 1989
- أغلي من حياتي 2010
- الضاهر 2019
برامج تلفزيونية قدمها محمد فؤاد
برنامج مقالب فؤش في المعسكر 2014