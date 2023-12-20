في عيد ميلاده.. دخل الفن صدفة ولقب بـ ابن البلد ما لا تعرفه عن محمد فؤاد

القاهرة - محمد ابراهيم - يصادف اليوم عيد ميلاد ابن البلد الفنان محمد فؤاد فهو مغني وملحن وممثل مصري، ظهر على الساحة الفنية في ثمانينيات القرنالعشرين، لقب بابن البلد، وصوت مصر، وقدم العديد من الأعمال الفنية المتنوعة خلال مسيرته، قدم 19 ألبوم غنائي وأكثر من 8 أفلامسينمائية و3 مسلسلات درامية وبرنامج مقالب والكثير من الأغاني نوعية فيديو كليب وأغاني المسلسلات،فهو من مواليد 20 ديسمبر 1961،ليكمل اليوم عامه الـ 61.





من هو محمد فؤاد؟





ولد محمد فؤاد في يوم 20ديسمبر عام 1961 في مدينة الإسماعيلية، وتربى في حي عين شمس، وله من الأخوة 7، ومن الأخوات 3، نشأعلي حب سماع الغناء الأصيل مثل: عبد الحليم حافظ، وفريد الأطرش وأم كلثوم.

تنقلت عائلته بين أكثر من حي من أحياء القاهرة، وكان يغلب علي هذه الأحياء الطابع الشعبي البسيط، مما انعكس بشكل مباشر عليشخصية محمد فؤاد.





بدايته





بدأ حب محمد فؤاد للغناء في مرحلة مبكرة من حياته، فقد كان مشهورا بين جميع أصدقائه بحبة للغناء، حيث كانت النقلة الحقيقية في حياةمحمد فؤاد، والتي فتحت له أبواب الشهرة والنجومية العريضة من مصر والوطن العربي، جاءت من خلال الصدفة البحتة، وذلك خلال وجودهلمشاهدة فرقة فور إم بقيادة الفنان عزت أبو عوف، والتحق بعدها في فرقته.





ألبومات الفنان محمد فؤاد

في السكة 1983

عالم الفنخفة دمه 1986

هاود 1987

ياني 1988

اسالي 1990

مشينا 1992

شيكا بيكا 1993

حبينا 1994

نحلم 1995

حيران 1996

كامننا1997

الحب الحقيقي 1998

قلبي وروحي وعمري 1999

القلب الطيب 2000

كبر الغرام 2001

شاريني 2003

حبيبي يا 2005

ولا نص كلمة 2007

بين أيديك 2010

أعمال الفنان محمد فؤاد السينمائية

القلب وما يعشق 1991

أمريكا شيكا بيكا 1993

إشارة مرور 1995

يوم حار جدا 1996

إسماعيلية رايح جاي 1997

رحلة حب 2001

هو في إيه؟! 2002

غاوي حب 2005





أعمال الفنان محمد فؤاد الدرامية

دعوة للحياة 1989

أغلي من حياتي 2010

الضاهر 2019

برامج تلفزيونية قدمها محمد فؤاد

برنامج مقالب فؤش في المعسكر 2014