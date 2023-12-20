نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر حصاد الفن 2023.. أبرز الأغاني الدرامية خلال عام في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

كان عام 2023 ملئ بالأعمال الغنائية المتنوعة ما بين الأغاني الرومانسية والأغاني الدرامية والأغاني الراقصة والأغاني الشعبية، وكل فئة من تلك الأغاني لها معجبيها ومحبيها الذي يفضلون هذا النوع ويستمعون إليه دائمًا.

وطرح في عام 2023 العديد من الأغاني الدرامية لكثير من النجوم وقد نالت إعجاب الجمهور وانهالت عليها الكثير من التعليقات الإيجابية وأيضًا قد تصدرت التريند ومواقع التواصل الإجتماعي.

ويقدم لكم "دوت الخليج الفني" في هذا أبرز الأعمال الدرامية التي طرحت وحققت نجاحًا كبيرًا في عام 2023، ومن هذه الأعمال الآتي:-

(بطمن عليك، مش كفاية فراق، العقد، جيت متأخر)

1-اغنية "بطمن عليك"

أغنية "بطمن عليك" هي أغنية للهضبة عمرو دياب وقد تم طرحها تبعًا لاحدي شركات الإتصالات وقد حققت الأغنية نجاحًا كبيرًا منذ بداية طرحها حيث وصلت نسبة مشاهدات عبر موقع الأغاني الشهير "يوتيوب" نحو 17 مليون مشاهدة.

أغنية بطمن عليك" هي من كلمات وألحان عزيز الشافعي، توزيع أحمد إبراهيم، مختلطة وأتقان رقميًا لأمير محروس.

كلمات أغنية "بطمن عليك"

انا بطمن عليك مش عايز حاجة منك

غير بس انك ترد انت كويس بجد

مش ناقصك اي حاجة مش ناقصك اي حد

يا بعيد عن عيني يا عيني بعيد

بالقلب انا بسلم مادام عز السلام بالايد

مش بحكي عن الرجوع

مش دة الكلام ولا دة الموضوع

انا بس بطمنك مهما يحصل ما بينا

في القلب مسكنك

دول مش عشرة يومين

طيب نروح من بعض فين

مش انا اللي هفكرك

انا عايزك تبقى عارف انا لسة بقدرك

يا بعيد عن عيني يا عيني بعيد

بالقلب انا بسلم مادام عز السلام بالايد

2-اغنية "مش كفاية فراق"

"مش كفاية فراق" هي للفنان محمد حماقي وقد حققت نجاحًا كبيرًا خلال عام 2023 وقد تصدرت التريند ومواقع التواصل الإجتماعي وقت طرحها وهي من ضمن أغنيات ألبومه الأخير، وقد وصلت نسبة مشاهداتها عبر موقع الأغاني الشهير "يوتيوب" نحو 3 مليون و400 ألف مشاهدة.

وأغنية "مش كفاية فراق" هي من كلمات الشاعر تامر حسين ومن ألحان تامر علي، توزيع موسيقي تميم

كلمات أغنية "مش كفاية فراق"

مشاوير ذكريات وسنين

تفاصيل هنلاقيها في مين

وسؤال كل يوم بالليل

راجعين ولا مش راجعين

حواديت زي حب زمان

عناوين روحنا كل مكان

أيام مش بتيجي كتير

أيام تغلب النسيان

يا فراق

مش كفاية فراق

هرتاح أمتى من الاشواق

وديت ليه حبيبي بعيد

أوجاعي كل يوم بتزيد

يا فراق مش كفاية فراق

يا فراق جاي على العشاق

يرضيك هو إحنا أي اتنين

3-أغنية "جيت متأخر"

"جيت متأخر" للفنان رامي جمال وقد طرحت منذ قرابة ثلاثة أسابيع واستطاعت الأغنية أن تمس قلوب متابعي الفنان رامي جمال فقد تصدرت التريند ومواقع التواصل الإجتماعي وأيضًا تريند "تيك توك" وتريند "يوتيوب"، فقد وصلت نسبة مشاهداتها عبر موقع الأغاني الشهير "يوتيوب" نحو 3 مليون مشاهدة.

أغنية "جيت متأخر" هي من كلمات محمد مصطفى ملك، ومن ألحان محمود أنور، وتوزيع محمد ياسر، ومكس وماستر محمد مجدي، وجيتار مصطفى نصر، وبيز جيتار: بيباوي.

تقول كلمات أغنية "جيت متأخر"

لا جيت متأخر ايوه خلاص مابقاش نافع روح بقا ليه راجع.. عايز ايه بتقولي وحشتك.

والمفروض انا اكون عارف لا تلاقيك فاضي قولت أراضيك.

مش كنت طيب قولتها يا حبيبي في وقتها كان ممكن احسها ده انا كنت في عرض كلمتين كانوا فارقوا شويتين ده انا بصفى في ثانيتين.

ما كنت قصادك وانت مشيت وقسيت جامد ايوه نصيب وارد.. يمكن خير بالعافيه طلعت بقلبي سليم فانا مش عايز اي كلام خالص قولت كتير مش كنت طيب قولتها يا حبيبي في وقتها كان ممكن احسها ده انا كنت في عرض كلمتين كانوا فارقوا شويتين ده انا بصفى في ثانيتين".

4-اغنية "العقد"

وقد طرحت الفنانة إليسا أغنية درامية تحمل اسم "العقد" وقد حققت نجاحًا كبيرًا وتصدرت التريند ومواقع التواصل الإجتماعي وقت طرحها، وهي من كلمات أيمن بهجت قمر وألحان محمد يحي وتوزيع جلال حمداوي.

تقول كلمات أغنية "العقد"

بالعقد دة عقدتني

والسلسلة دي حبل وانت خانقني بيه

بص الخاتم فيه ايه اسمك مكتوب عليه

دة لوحده ذكرى ليوم ماكانليش حظ فيه

خد اللي ليك ونفضها

وعد اللي بيقول كلمة يطلع قدها

مش بإنت جايبلي ايه

لا بإنت اديتلي ايه

واي واحدة اسألها دة اكيد ردها