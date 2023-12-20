نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر يارا مصطفى تكشف كواليس حوارها مع جوني ديب في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - كشفت الفنانة يارا مصطفى، عن تفاصيل اللقاء العفوي الذي جمعها بالنجم العالمي جوني ديب خلال افتتاح مهرجان البحر الأحمر السينمائي الشهر الماضي، حيث أعربت في البداية عن إعجابها بجوني ديب، وكونه ممثلها المفضل، حيث شاهدت جميع أفلامه

وقالت في تصريحاتها لبرنامج ET بالعربي، إن لقائها مع جوني ديب كان بالصدفة وعفوي خلال حضورهما فعاليات المهرجان، حيث سلمت عليه وتحدثا عن أعمالها، وأخبرته عن تأثير أفلامه على حياتها.

وكانت مفاجأة لها أنها قام بتقليد شخصيات من أفلامه وشاركها بعض تفاصيل حول هروبه من الصحافة واختياراته في التمثيل.

وأكدت أن اللقاء يُظهر جانبًا متواضعًا ومحبوبًا لدى جوني ديب، حيث تحدث إليها كصديقة واستمع إلى قصتها بشكل ملهم.

وأشارت إلى كيف كانت شخصية أليس في فيلم "أليس في بلاد العجائب" تؤثر في طفولتها، ولم تنسى هذه اللحظات.